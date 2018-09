NOZ: AfD begrüßt Seehofer-Äußerung zu Migration

AfD begrüßt Seehofer-Äußerung zu Migration

Parteichef Gauland: „In der Analyse hat Seehofer vollkommen Recht,

es wird ihm aber nicht viel helfen“

Osnabrück. Die AfD begrüßt die Äußerungen von Bundesinnenminister

Horst Seehofer (CSU) zur Migration. „Seehofer hat in der Analyse

vollkommen recht“, sagte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). „Allerdings wird ihm das nicht

viel helfen, da es bei ihm an der Umsetzung scheitert. Angela Merkel

legt ihm ununterbrochen Steine in den Weg“, sagte Gauland weiter.

Innenminister Seehofer hatte in einem Interview gesagt, die

Migrationsfrage sei „die Mutter aller politischen Probleme in diesem

Land“. Viele Menschen würden jetzt ihre sozialen Sorgen damit

verbinden. Das mache einen Kurswechsel nötig. Im Oktober sind in

Bayern Landtagswahlen, der CSU droht der Verlust der absoluten

Mehrheit. Die AfD droht der Partei Wähler abspenstig zu machen.

„Natürlich kämpft auch Seehofer um Wählerstimmen, was ihm aber auf

diese Art nicht sonderlich gelingen wird“, sagte Gauland der NOZ

weiter. „Die Auswirkungen der Asylkrise, die immer noch offenen

Grenzen und die Einwanderung von kriminellen Asylbewerbern haben

unser Land nachhaltig zum Schlechteren gewandelt.“

