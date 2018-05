Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute im Gespräch mit Jugend forscht Alumni über die Folgen der Digitalisierung

Unter dem Motto „Digitalisierung als

Innovationsmotor – Chancen und Herausforderungen“ findet in Berlin

erstmals ein PerspektivForum Deutscher Zukunftspreis statt. Dabei

treffen vier Träger des Deutschen Zukunftspreises und 51 ebenfalls

prämierte Alumni von Jugend forscht aufeinander, um in Gesprächen und

dann kleineren Arbeitsgruppen das Thema aus verschiedenen

Blickwinkeln zu beleuchten. Zum Abschluss und Höhepunkt der

zweitägigen Veranstaltung diskutieren die Teilnehmer heute am Abend

ihre Ergebnisse mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Ziel des neu ins Leben gerufenen PerspektivForums Deutscher

Zukunftspreis ist es, dass sich erfahrene Innovatoren und junge

Studierende verschiedener Wissenschaftsbereiche

generationenübergreifend über ihre Ideen und Erfahrungen austauschen.

Im direkten Dialog sollen Problemstellungen und neue Lösungen für

Veränderungen in der Gesellschaft diskutiert werden. Mit der

„Digitalisierung“ greift das PerspektivForum Deutscher Zukunftspreis

2018 eine Meta-Thema unserer Zeit auf. Aspekte wie „Zukunft der

Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung“ und „Wissenschaft und

digitale Transformation“ werden besprochen.

Die früheren Preisträgerinnen und Preisträger des Jugend forscht

Bundeswettbewerbs diskutieren dabei mit den Gewinnern des Deutschen

Zukunftspreises 2017, Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin und Dr. Simon

Haddadin, sowie den früheren Preisträgern Prof. Dr. Volker Hohmann

(2012) und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster (2001). Weitere

Gesprächspartner sind Frau Annette Kroeber-Riel und Dr. Wieland

Holfelder von Google.

Die Veranstalter des PerpektivForums sind der Deutsche

Zukunftspreis und die Stiftung Jugend forscht e.V. Gastgeber 2018 ist

die Google Zukunftswerkstatt. Alle Informationen rund um das

PerspektivForum Deutscher Zukunftspreis gibt es unter

www.perspektivforum-zukunftspreis.de oder

www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis

