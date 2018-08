Bundesregierung sollte sich in der EU für Einhaltung der Menschenrechte bei der Seenotrettung stark machen

Das Deutsche Institut für Menschenrechte erklärt

angesichts der laufenden EU-Verhandlungen zur Aufnahme von

Schutzsuchenden, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden (u.a.

Operation Sophia der EU):

„Die Bundesregierung sollte sich bei den Verhandlungen auf

EU-Ebene dafür einsetzen, dass die EU-Staaten ihren

menschenrechtlichen und seerechtlichen Verpflichtungen zur

Seenotrettung gerecht werden. Deshalb sollte sie sich für die

Verabschiedung eines Verteilungsschlüssels für die aus Seenot

geretteten Menschen stark machen, der den betroffenen Menschen wie

auch dem Prinzip der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten gerecht

wird. Bei der Rettung von Menschen auf See geht es um ein elementares

Gebot der Menschlichkeit, das im internationalen Seerecht verbrieft

ist und das die Staaten menschenrechtlich verpflichtet.

Es darf kein Dauerzustand sein, dass sich die EU-Mitgliedstaaten –

wie zuletzt beim italienischen Küstenwacheschiff „Diciotti“ – jedes

Mal aufs Neue darüber streiten, welcher Staat wie viele der

geretteten Flüchtlinge aufnimmt. Die EU-Mitgliedstaaten tragen

gemeinsam Verantwortung für die derzeitige Situation, die

Mittelmeeranrainerstaaten dürfen damit nicht allein gelassen werden.

Rettungsschiffe sollten nicht darum kämpfen müssen, in europäische

Häfen einlaufen zu dürfen. Außerdem dürfen Schiffe von

Hilfsorganisationen nicht weiter daran gehindert werden, Menschen in

Seenot zu retten. Nach Angaben der Internationalen Organisation für

Migration (IOM) sind seit Jahresbeginn mehr als 1500 Menschen im

Mittelmeer ertrunken.“

Gegenstand aktueller Verhandlungen auf EU-Ebene ist die Aufnahme

von Schutzsuchenden, die im Rahmen der Operation Sophia der

EU-Mission EUNAVFOR MED gerettet werden. Hier soll bis zum 31. August

eine Lösung gefunden werden, wonach neben Italien auch andere

EU-Mitgliedstaaten die aus Seenot geretteten Menschen aufnehmen.

Italien hat Schiffen im Rahmen der Operation Sophia die Erlaubnis zur

Einfahrt in italienische Häfen im Juli 2018 zunächst verweigert, sie

dann jedoch bis zu einer EU-internen Lösung bis Ende August 2018

verlängert. Eine Eingigung steht jedoch bislang aus. Beim heutigen

EU-Verteidigungsministertreffen in Wien soll weiter verhandelt

werden. Das Mandat der Operation läuft nach gegenwärtigem Stand am

31. Dezember 2018 aus. Außerdem liegt ein Vorschlag der EU-Kommission

vom 24. Juli 2018 vor, bei dem es ebenfalls um die Aufnahme

geretteter Menschen in der EU geht.

WEITERE INFORMATIONEN

Deutsches Institut für Menschenrechte (2018): Positionspapier

Seenotrettung und Flüchtlingsschutz. Menschenrechtliche und

seerechtliche Pflichten solidarisch erfüllen. Zweite, aktualisierte

Auflage: http://ots.de/EMcdF4

