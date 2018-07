Bundesverkehrsministerium will Gesetz schnellstmöglich für kommerzielle Sammeltaxis öffnen / Massive Lobbyarbeit der Industrie / „Report Mainz“ und „Exclusiv im Ersten“ berichten

Das Bundesverkehrsministerium will das

Personenbeförderungsgesetz schnellstmöglich liberalisieren, um so

genannte Ridesharing-Dienste – also kommerzielle Sammeltaxis – zu

ermöglichen. Das sagte der Parlamentarische Staatssekretär Steffen

Bilger (CDU) im Interview mit „Report Mainz“-Autoren für das

Reportageformat „Exclusiv im Ersten“. „Also die Reform des

Personenbeförderungsgesetzes steht ganz oben auf unserer Liste, weil

wir wissen, dass da kaum Zeit zu verlieren ist. Es entwickeln sich in

kürzester Zeit neue Geschäftsmodelle. Es kann nicht sein, dass das

erst am Ende der Legislaturperiode behandelt wird, sondern da müssen

wir uns schnell ranmachen.“

Nach Recherchen von „Report Mainz“ für „Exclusiv im Ersten“ hat es

zuvor massive Lobbyarbeit der Anbieter von Ridesharing-Diensten

gegeben. Ridesharing ist ein kommerzielles Sammeltaxi mit

professionellen Fahrern, das per App auf dem Smartphone gebucht

werden kann. Unterwegs sollen weitere Fahrgäste zusteigen, die eine

ähnliche Strecke zurücklegen wollen. Momentan ist ein solches Angebot

bundesweit nur zu Testzwecken zulässig. Um dies zu ändern, hatte die

Große Koalition bereits im Koalitionsvertrag eine Öffnung des

Personenbeförderungsgesetzes angekündigt.

Auch der US-Konzern „Uber“ will Ridesharing in Deutschland

anbieten. Dies bestätigte ein leitender Mitarbeiter im Interview.

Nach den „Report Mainz“-Recherchen hatte „Uber“ fertige Textbausteine

für ein neues Personenbeförderungsgesetz an Bundestagsabgeordnete

geschickt. Die zentrale Forderung, das Gesetz entsprechend zu

modernisieren, findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Auch deutsche

Anbieter haben intensives Lobbying betrieben. Der

Vorstandsvorsitzende des zeitweise vom ADAC mitfinanzierten

Ridesharing-Dienstes „Allygator“ in Berlin, Tom Kirschbaum, sagte

hierzu im Interview mit „Exclusiv im Ersten“: „Wir haben uns

eingebracht natürlich hinter den Kulissen schon vor der

Bundestagswahl, aber auch während der Koalitionsverhandlungen, haben

da also tatsächlich das ein oder andere an Textbausteinen eingespeist

und waren nun am Ende auch erfreut, das dann auch wieder zu finden.“

Die Anbieter werben damit, dass durch Ridesharing-Dienste Nutzer

auf ihr eigenes Autos verzichten würden und durch geteilte Fahrten

insgesamt weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs seien. Experten

hingegen sehen in einer Öffnung des Personenbeförderungsgesetzes

große Gefahren. Der Verkehrsforscher Tilman Bracher vom Deutschen

Institut für Urbanistik, das von den Kommunen getragen wird, sagt im

Interview mit „Report Mainz“: „Ich sehe das Gesetz sehr kritisch,

weil es zu Zuwachs an Autoverkehr in den Städten führen wird. Die

Erfahrungen zeigen, da sitzen dann ein oder zwei Leute drin, die in

einem Kleinbus durch die Stadt geschippert werden. Und das wird die

Verkehrsprobleme nur zusätzlich verschärfen.“

Die „Exclusiv im Ersten“-Autoren haben mehrere

Ridesharing-Dienste, die sich momentan im Testbetrieb befinden, mit

der Kamera begleitet. Fast alle Fahrgäste gaben hierbei an, dass sie

die gebuchte Strecke sonst mit dem öffentlichen Nahverkehr

zurückgelegt hätten. Experten sehen in den neuen Angeboten daher die

Gefahr, dass mehr Fahrzeuge in den Städten unterwegs sein könnten und

sich die Verkehrsprobleme dadurch weiter verschärften.

In San Francisco sind Ridesharing-Dienste seit langem Alltag, vor

allem die Anbieter „Uber“ und „Lyft“ vermitteln tausende Fahrten

täglich. Der regionale Zuganbieter „Bart“ hat nach eigenen Aussagen

dadurch zahlreiche Kunden verloren. Hillary Ronen, gewähltes Mitglied

der Stadtregierung von San Francisco, warnt im Interview mit

„Exclusiv im Ersten“ daher vor einer Öffnung des Marktes auch in

Deutschland: „Ich rate den deutschen Behörden dringend, sehr

vorsichtig zu sein, die strengen Vorschriften für die

Ride-Sharing-Anbieter aufzuweichen. Was sonst passiert, sehen wir

momentan in San Francisco. Das ist nicht gut für die Städte.“

