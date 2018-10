Bündnis-Hilfe für Tsunami-Überlebende

Nach den Erdbeben und dem Tsunami auf der

indonesischen Insel Sulawesi ist die Lage weiterhin katastrophal.

Bündnis-Mitglieder leisten Nothilfe.

Auf der indonesischen Insel Sulawesi sind nach Angaben der UN fast

200.000 Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. Die

Bündnis-Mitglieder und ihre lokalen Partnerorganisation sind vor Ort

und unterstützen die Menschen in Not. Sie leisten erste Hilfe,

versorgen die Menschen mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser und

verteilen Hygienekits, Kleidung und Zelte.

Mobile Teams – unter anderem von Partnern von Brot für die Welt –

sind in schwer erreichbaren Regionen unterwegs, um zu ermitteln, was

die Menschen am Nötigsten brauchen. Freiwillige der

Partnerorganisation von medico international haben provisorische

Großküchen aufgebaut und bereiten dort bis zu 5.000 warme Mahlzeiten

täglich zu. Partner von Misereor haben ebenfalls öffentliche Küchen

errichtet und leisten zudem als mobile Gesundheitsteams notwendige

erste Hilfe. Die CBM unterstützt die Versorgung von Verletzten und

Menschen mit Behinderungen, um langfristige Gesundheitsschäden zu

vermeiden. Die Kindernothilfe und terre des hommes und ihre Partner

schaffen Räume, in denen Mädchen und Jungen von Fachkräften betreut

werden und sich in einer sicheren Umgebung erholen können. Da in Palu

und der Umgebung viele Schulgebäude zerstört wurden, wird in den

Notunterkünften Ersatzunterricht für die Kinder organisiert.

Bündnis Entwicklung Hilft macht sich für eine inklusive,

gender-sensitive und kindgerechte Hilfe stark und steht den vielen

helfenden lokalen Gruppen zur Seite. Helfen Sie mit Ihrer Spende den

Menschen, die verheerenden Folgen der Katastrophe zu bewältigen und

sich künftig besser vor Naturgefahren zu schützen.

Spendenkonto Bündnis Entwicklung Hilft

IBAN DE29 100 20 5000 100 20 5000

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Tsunami Indonesien

Online-Spenden: https://spenden.entwicklung-hilft.de/

Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW,

Kindernothilfe, medico international, Misereor, terre des hommes,

Welthungerhilfe sowie die assoziierten Mitglieder German Doctors,

Oxfam und Plan International leisten als Bündnis Entwicklung Hilft

akute und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.

