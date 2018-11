CARE begrüßt den Waffenlieferungsstopp der Bundesregierung nach Saudi-Arabien!

Zum von der Bundesregierung jüngst erklärten

Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien teilt Generalsekretär von CARE

Deutschland, Karl-Otto Zentel mit:

„CARE begrüßt die Ankündigung der Bundesregierung, alle

Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu stoppen. Dies ist auch ein

Signal an die Konfliktparteien im Jemen. Diesem Signal müssen jetzt

schnell weitere Schritte folgen. Die Bevölkerung im Jemen steht kurz

vor einer Hungersnot und benötigt umgehend einen sofortigen sowie

dauerhaften Waffenstillstand. Nur so kann dringend notwendige Hilfe

für die notleidende Bevölkerung geleistet werden. Deutschland muss

sich mit allen diplomatischen Mitteln dafür einsetzen, dass die

Konfliktparteien zurück an den Verhandlungstisch kommen.“

CARE-Generalsekretär Karl-Otto Zentel war jüngst selbst im Jemen.

Als einer der wenigen deutschen Helfer kann er aktuell und persönlich

von der humanitären Lage im Land berichten. Für Interviewwünsche

wenden Sie sich bitte an brand@care.

Hintergrund:

Die humanitäre Lage im Jemen verschärft sich mit jedem Tag.

Aktuell werden landesweit Daten erhoben, um zu ermitteln, ob die

Situation die Ausrufung einer Hungersnot rechtfertigt. Eine

Hungersnot wird ausgerufen, wenn folgende Kriterien eintreffen:

– mindestens 30 Prozent der Kinder unter 5 Jahren akut

mangelernährt sind

– täglich mindestens zwei von 10.000 Menschen an Hunger sterben

– mindestens einer von fünf Haushalten unter extremem

Nahrungsmangel leidet

CARE arbeitet mit rund 230 Fachkräften landesweit daran, der

Bevölkerung das Überleben zu sichern. Jeden Monat erreicht CARE rund

eine Million Menschen. Doch die finanziellen Mittel reichen nicht

aus, um die Hilfe auszuweiten. Zudem gefährden Angriffe die

Hilfsoperationen.

