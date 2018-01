CARE-Bericht „Suffering in Silence“: Zehn humanitäre Krisen, die 2017 keine Schlagzeilen machten / Medien, Politik und Hilfsorganisationen müssen Verantwortung übernehmen

Heute veröffentlichte die Hilfsorganisation CARE einen neuen

Bericht, der zehn humanitäre Krisen beleuchtet, über die Medien im

Jahr 2017 kaum berichteten. Die Studie „Suffering in Silence“ stellt

fest, dass die Nahrungsknappheit in Nordkorea weltweit am wenigsten

Beachtung fand. Andere Krisen, die selten Schlagzeilen machten, waren

unter anderem die Vertreibungen um den Tschadsee, Flucht und Hunger

in Mali, die Situation in der Demokratischen Republik Kongo und

Fluten in Peru.

„Wir alle wissen, dass ein einziges Foto die weltweite

Aufmerksamkeit auf eine Krise ziehen kann. Aber die Menschen, die in

unserem Bericht erwähnt werden, sind weit weg von den Kameras und

Mikrofonen dieser Welt“, erklärt Karl-Otto Zentel,

CARE-Generalsekretär, bei der heutigen Veröffentlichung des Berichtes

im Auswärtigen Amt, Berlin. „Krisen wie die in Mali oder rund um den

Tschadsee mögen die Medien nicht in die Schlagzeilen bringen, aber

das bedeutet nicht, dass wir sie vergessen dürfen.“

Es besteht auch eine direkte Verbindung zwischen der medialen

Aufmerksamkeit und den finanziellen Mitteln, die für humanitäre Hilfe

bereitgestellt werden. „Wir wissen, dass die Bereitschaft, Menschen

in Not helfen zu wollen, groß ist“, erklärte Peter Felten, Leiter des

Referats für Multilaterale Gestaltung der Humanitären Hilfe im

Auswärtigen Amt. „Für Vergessene Krisen aber gibt es kaum

Spendengelder, weil diese Krisen kaum wahrgenommen werden. Das müssen

wir ändern.“ Für die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts sind

vergessene Krisen bereits ein Schwerpunkt.

Auch im kommenden Jahr werden viele dieser Katastrophen weiterhin

Menschenleben bedrohen. Ärmere Familien kämpfen immer verzweifelter

ums Überleben, weil Konflikte über viele Jahre teilweise Jahrzehnte

andauern, Lebensgrundlagen verloren gehen und Ressourcen erschöpft

sind. Laut der Vereinten Nationen werden 2018 mehr als 18 Milliarden

Euro benötigt, mit dem Ziel 91 Millionen Menschen in Not zu helfen.

Die Aufmerksamkeit der Medien kann helfen, die öffentliche

Unterstützung für Menschen in Krisensituationen zu erhöhen.

Konkrete Empfehlungen der CARE-Studie an Medien, Politik und

Hilfsorganisationen:

– Die Zusammenarbeit mit lokalen freien Journalisten und

Nichtregierungsorganisationen kann den Zugang zu Krisenregionen

erleichtern

– Medienhäuser sollten in internationale Korrespondenten und

Rechercheprojekte auch in entlegenen Erdteilen investieren, um

ihrer Verantwortung gerecht zu werden

– Hilfsorganisationen müssen Öffentlichkeitsarbeit als integralen

Bestandteil eines Nothilfeeinsatzes miteinplanen, damit

transparent und zeitnah berichtet werden kann

– Politische Entscheidungsträger müssen sich vehement dafür

einsetzen, dass der Zugang von unabhängigen Journalisten zu den

Krisenregionen der Welt gewährleistet ist. Akteure, die

Berichterstattung blockieren oder Journalisten angreifen, müssen

dafür zur Rechenschaft gezogen werden

Redaktionelle Hinweise:

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht „Suffering in Silence“ in

deutscher Sprache: https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Presse/P

ublikationen/CARE_2018_Suffering_In_Silence.pdf.

Dies ist das zweite Mal, dass CARE die Analyse „Suffering in

Silence“ vornimmt. Mit Unterstützung des globalen

Medienbeobachtungssystem Meltwater wurden insgesamt fast 40

Krisenherde auf ihre Nennung in Online-Medien hin untersucht. Die

Krisen wurden ausgewählt auf der Basis von UN-Zahlen und dem

Analyseportal ACAPS sowie CARE-eigenen Daten. Berücksichtigt wurden

solche als humanitäre Krisen eingestuften Situationen, die mehr als

eine Million Menschen betreffen. Untersucht wurden Quellen in

englischer, französischer und deutscher Sprache. CARE plant die

Analyse in den kommenden Jahren auszubauen.

Rohmaterial (Video) aus einigen der genannten Krisenregionen sowie

Fotos und Transkripte gibt es hier kostenfrei unter Angabe der Quelle

CARE/www.care.de zum Download:

https://careusa.app.box.com/s/oxdsr89oxdrj8t9kgxuy2ma3e391sk6b.

Interviewpartner in Deutschland (Auswärtiges Amt und CARE) sowie

in einigen der im Bericht genannten Länder vermitteln wir gerne.

