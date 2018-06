CARE zum G7-Gipfel: Handelsstreit darf nicht von wesentlichen Zukunftsthemen ablenken Millionen Frauen und Mädchen von Katastrophen und Klimawandel am schlimmsten betroffen

Die internationale Hilfsorganisation CARE warnt bei

ihrem jährlichen Führungstreffen in Kanada davor, dass beim kommenden

G7-Gipfel der Handelsstreit das ursprüngliche Kernthema „Stärkung und

Unterstützung von Frauen und Mädchen weltweit“ in den Hintergrund

drängt. Im Vorfeld des Gipfels hatte der kanadische Premier und

aktuelle G7-Vorsitz, Justin Trudeau, immer wieder die Bedürfnisse von

Frauen und Mädchen betont. CARE fordert, dass sich die G7-Staaten an

diese Agenda halten. Nach wie vor sind Frauen und Mädchen weltweit

von Krisen, Katastrophen und den Auswirkungen des Klimawandels am

schlimmsten betroffen.

„Es ist von höchster Wichtigkeit, dass die durch den kanadischen

Premier festgelegte Agenda, die die Rechte von Frauen und Mädchen in

das Zentrum der G7-Gespräche rückt, nicht aufgeweicht wird. Die

Regierungsvertreter müssen sich zwingend an dieses Vorhaben halten

und Maßnahmen für diejenigen entwickeln, die weltweit am meisten

Hilfe benötigen – Frauen und Mädchen“, sagt CARE

Deutschland-Generalsekretär Karl-Otto Zentel, der sich zu Gesprächen

ebenfalls in Kanada aufhält.

„Schädliche Auswirkungen des Klimawandels treffen arme Menschen,

insbesondere Frauen und Mädchen, täglich härter. Die G7-Staaten

müssen zusätzliche Finanzmittel mobilisieren, um armen Menschen zu

helfen, mit Verlusten und Schäden durch Klimafolgen umzugehen.

Geschieht dies nicht, werden zukünftig weltweit unzählige weitere

Frauen und Mädchen leiden“, mahnt Karl-Otto Zentel.

Achtung Redaktionen!! CARE-Generalsekretär Karl-Otto Zentel,

selbst in Kanada, steht für Interviews bereit.

Pressekontakt:

Rückfragen bitte an:

CARE Deutschland-Luxemburg e.V.

Stefan Brand

Telefon: 0228 / 97563 42

Mobil: 0170 / 74 48 600

E-Mail: brand@care.de

Original-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell