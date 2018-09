CareerTeam auf Wachstumskurs: Boom in der Headhunting-Branche hält an / Neue Geschäftsführer beim Hamburger Personalberater für die digitale Wirtschaft

Der Bedarf nach digitalen Fach- und

Führungskräften ist nach wie vor ungebrochen hoch. Viele Unternehmen

haben Probleme, vakante Positionen mit geeigneten Spezialisten zu

besetzen. Daher vertrauen immer mehr Firmen auf die Unterstützung

externer Dienstleister bei der schwierigen Personalsuche. Dies spürt

auch der Marktführer im Headhunting digitaler Fachkräfte: CareerTeam

befindet sich auf einem steten Wachstums- und Expansionskurs und

erweitert in Folge dessen seine Geschäftsführung.

Die Digitalisierung hinterlässt deutliche Spuren: wenngleich das

Berufsfeld IT ein hohes Niveau an Beschäftigungsaufbau vorweisen

kann, reichen die zur Verfügung stehenden Fachkräfte nicht aus, um

den Bedarf zu decken. Im Gegenteil: der Digitalisierungsdruck hat die

Zahl der vakanten Positionen innerhalb weniger Jahre um gut 50

Prozent ansteigen lassen, wie zuletzt das Institut der deutschen

Wirtschaft in Köln (IWK) ermittelte. Personelle Engpässe gebe es

demnach in so gut wie allen Branchen und dementsprechend vielfältig

seien auch die gesuchten spezifischen Profile. So würden neben Fach-

und Wirtschaftsinformatikern sowie Data-Analysten auch

Anwendungsberater oder IT-Vertriebler gesucht. Die von CareerTeam

durchgeführte „CDO-Studie 2018“ hat dementsprechend auch aufgezeigt,

dass der Mangel an geeignetem Personal eines der größten Hindernisse

bei der Umsetzung digitaler Strategien in Unternehmen und

Organisationen darstellt – gut zwei Drittel aller für die digitale

Transformation verantwortlichen Führungskräfte gaben an, dass die

Mitarbeiter im Unternehmen zu wenig digitale Kompetenzen hätten,

jeder zweite Befragte monierte die schwierige Situation auf dem

Fachkräftemarkt.

Headhunting-Branche wächst – und mit ihr auch der Marktführer im

deutschsprachigen Raum

Kein Wunder also, dass viele Unternehmen bei der Besetzung ihrer

Vakanzen auf Unterstützung von Headhuntern setzen. Laut der

BDU-Studie „Personalberatung in Deutschland 2018“ wurden im

vergangenen Jahr gut 7.000 Stellen mit digitalem Profil von externen

Agenturen für ihre Kunden besetzt. Das Wachstum spürt auch der

Marktführer im deutschsprachigen Raum, die Agentur CareerTeam aus

Hamburg. So konnte das 2011 gegründete Unternehmen signifikantes

Wachstum in allen relevanten Bereichen wie zum Beispiel den erzielten

Vermittlungen, dem Umsatz und der Mitarbeiterzahl verbuchen. Neben

den bestehenden Standorten Hamburg, Berlin und Zürich wird die

Expansion auch international weiter vorangetrieben: die Zweigstelle

Amsterdam wurde mit dem neuen Geschäftsführer Frederik Smits stark

ausgebaut, ein Büro in Paris unter der Leitung von Yann Mauchamp

eröffnet.

Um das Wachstum organisatorisch angemessen zu begleiten und den

Erfolgsweg weiterzugehen, wurde die Geschäftsführung von CareerTeam

neben einer inhaltlichen Umstrukturierung zusätzlich erweitert:

Sascha Bilen, in der Vergangenheit u.a. bei Otto und der TNT Post

Holding aktiv, wird als CSO der Muttergesellschaft Career Solutions

Holding die Bereiche Human Resources und Sales Excellence betreuen

und ausbauen. Von der Vaillant Group kommt Dr. Sebastian

Tschentscher, der bei der CareerTeam GmbH zukünftig als

Geschäftsführer für das Partner Management sowie PR und Sales

verantwortlich zeichnen wird. Für Agentur-Gründer Dr. Ole Mensching

ist der Ausbau des Management Boards eine logische Folge der Markt-

und Unternehmensentwicklung: „Mit Sascha Bilens und Sebastian

Tschentschers Engagement reagieren wir auf die stark positive

Unternehmensentwicklung der letzten Monate, die einerseits zeigt,

dass unser datenbasiertes Headhunting zu einem immer effektiveren und

attraktiveren Instrument im Recruiting wird, uns andererseits aber

auch vor die Herausforderung stellt, den wachsenden Ansprüchen

unserer Kunden und unserer Mitarbeiter weiterhin gerecht zu werden.“

Über CareerTeam

CareerTeam ist die Personalberatung im digitalen Zeitalter. Ihr

Netzwerk, ihr Fokus und ihre Expertise liegen in der digitalen Welt.

Mit einem Team von mehr als 140 Mitarbeitern und Standorten in

Amsterdam, Berlin, Hamburg, London, Paris und Zürich unterstützt die

CareerTeam GmbH ihre Mandanten seit gut sieben Jahren bei der

Besetzung von vakanten Managementpositionen im digitalen Umfeld.

Neben der klassischen Executive Search für globale Konzerne,

mittelständische Firmen sowie inhabergeführte Familienunternehmen,

baut CareerTeam im Zuge der digitalen Transformation auch ganze

digitale Abteilungen auf.

Der Fokus liegt im „Perfect-Fit“ für Bewerber und Unternehmen:

Menschen und Jobs zusammenbringen, die wirklich zueinander passen.

Weitere Informationen, Pressemitteilungen sowie Downloads finden

Sie unter www.careerteam.de.

