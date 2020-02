CDU-Vize Strobl attackiert FDP und Werteunion nach Thüringen-Debakel

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl hat sich

nach dem Debakel bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen demonstrativ

hinter Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt und die CDU-Werteunion

sowie die FDP scharf kritisiert. “Die CDU krönt das perfide Spiel der AfD nicht

mit einer Führungsdebatte. Die CDU Deutschlands hat einen Kompass und wir halten

klar Kurs mit AKK”, sagte Strobl der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Online-Ausgabe). Der baden-württembergische CDU-Chef griff die FDP scharf an.

“Im Gegensatz zur FDP tappen wir nicht in die Falle, die von der Höcke-AfD

aufgestellt worden ist”, sagte Strobl. “Ministerpräsident Kemmerich war nach

seinen Stimmen viel mehr AfD als FDP”, kritisierte Strobl. “Für die großen

Liberalen – ich denke an Menschen wie Heuss, Genscher, wie Kinkel – ist das eine

Beleidigung, wenn man ihn ,Kandidat der Mitte– nennt.” Strobl kritisierte aber

auch die rechts stehende Werteunion in der CDU scharf. “Wer wirklich Werte hat,

wer an Anstand, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, auch an Demokratie und Freiheit

glaubt, der erkennt das von ganz alleine. Und wenn die Werteunion das anders

sieht, sagt das alles über ihre angeblichen Werte aus”, sagte Strobl.

