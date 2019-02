Charity Gala der Deutschen Postcode Lotterie: Für eine sozial und ökologisch nachhaltigere Welt (FOTO)

Traumhafte Stimmung in der Wuppertaler Villa Media: Am 29. Januarfand die zweite Charity-Gala der Postcode Lotterie (DPL) statt. Ineiner der nachhaltigsten Eventlocations der Region trafen sich amDienstagabend über 200 Gäste. Gemeinsam mit der DPL blickten sie aufein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Seit der ersten Ziehung imOktober 2016 konnte die Soziallotterie über 14 Millionen Euro fürFörderprojekte in ganz Deutschland zur Verfügung stellen.

Gemeinsam mit Mitarbeitern und Botschaftern lud die Deutsche

Postcode Lotterie Ende Januar unter dem Motto –NACHHALTIG– nach

Wuppertal ein, um ein fantastisches Geschäftsjahr 2018 zu feiern: Der

Fördergesamtbetrag konnte im Vergleich zum Vorjahr dank steigender

Teilnehmerzahlen verdreifacht werden. Statt 3,48 Millionen Euro

gingen im Jahr 2018 10,35 Millionen Euro an insgesamt 594

Förderprojekte. Das sind mehr als doppelt so viele Projekte wie zuvor

– und das deutschlandweit.

Seit Start der Lotterie sind es damit insgesamt über 14 Millionen

Euro an Fördersummen für regionale Projekte überall in der

Bundesrepublik. Zahlen, die Geschäftsführerin Annemiek Hoogenboom mit

Stolz erfüllen. „Unsere Mission und Vision ist ein sozial und

ökologisch nachhaltigeres Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass

unsere Soziallotterie weiterwächst. Nur so konnten wir Meilensteine

wie die erste internationale Förderung oder die Ausschüttung unserer

Traumtaler erreichen.“

Dank an alle Lotterieteilnehmer

Die Mitbegründerin der internationalen Postcode Lotterie-Familie

ist zudem dankbar: „Allein dank unserer Teilnehmerinnen und

Teilnehmer ist diese Unterstützung möglich! Insgesamt konnten alle

Postcode Lotterien so weltweit bisher mehr als acht Milliarden Euro

für gute Zwecke zur Verfügung stellen. Damit stehen sie nach Angaben

der jährlich erscheinenden Fundraising-Studie der britischen

Tageszeitung City A.M. auch 2018 erneut auf Platz drei der weltweit

größten privaten Spendengeber.“

Katarina Witt, zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen und

Botschafterin der Postcode Lotterie war ebenfalls vor Ort und fasste

ihre Begeisterung über die enge Zusammenarbeit in Worte: „Ich bin so

froh, dass ich von Anfang an als Botschafterin der Postcode Lotterie

dabei bin. Für mich sind das sehr besondere Momente, wenn ich vor der

Tür eines Monatsgewinners stehe, den großen Gewinnscheck überreichen

darf und die unfassbare Freude der Menschen live miterlebe. Es ist

großartig, dass mit Hilfe der Teilnehmer so vielen sozial und

ökologisch nachhaltigen Projekten geholfen wird. Ich kann nur sagen:

Gemeinsam machen wir weiter, wachsen weiter – damit wir umso mehr

Förderprojekte unterstützen können!“

Projekt-Überraschung vor Ort

Die Gästeschar bestand neben Mitgliedern des unabhängigen Beirats

und Fürsprechern der Lotterie vor allem aus Vertretern der

geförderten Projekte. Einige von ihnen konnten sich über eine ganz

besondere Überraschung freuen: Kurz vor der Gala wurden die

Organisationen –Eichhörnchen Schutz e.V.– und –BürgerStiftung

Düsseldorf– überrascht. Die Postcode-Moderatoren Giuliano Lenz und

Felix Uhlig überreichten Fördersummen von je 25.000 Euro. Am Abend

direkt gab es Grund zum Jubel bei der –Ackerhelden GmbH–: Alle ihre

Projektanträge waren vom Beirat bewilligt worden. Das bedeutete

insgesamt sieben Schecks zu je 25.000 Euro für die ambitionierten

Socialpreneure.

Eine ganz besondere Neuigkeit: Traumtaler in Höhe von 250.000 Euro

Den Höhepunkt des Abends stellte ganz klar die Bekanntgabe der

ersten Traumtaler-Förderung dar.

Mit einer Viertelmillion Euro hilft die Postcode Lotterie

Organisationen über die mögliche Schwelle, ihre Vision zu

verwirklichen. Sie ermöglicht so ambitionierten Projekten eine

ernsthafte Startfinanzierung, um ihren Traum zu verwirklichen. Die

Lotterie glaubt dabei an den Mut und den Willen zur Veränderung von

den Innovatoren.

Sascha Maas, stellvertretender Geschäftsführer der DPL, verkündete

die außerordentliche Förderung am Gala-Abend: „Der diesjährige

Empfänger der Auszeichnung ist der Verein –Aufbruch am Arrenberg

e.V.– Das Nachbarschafts- und Stadtteilprojekt geht mit viel

Engagement und Unterstützung aus dem gesamten Wohnquartier die

Energie- und Transportwende unseres Transformationszeitalters an!“

Jörg Heynkes, Unternehmer, Innovator und Vorstandsmitglied der

Organisation kann es kaum glauben: „Unsere Aktivisten im

Klimaquartier Arrenberg sind überwältigt von dieser einzigartigen

Unterstützung. Mit dieser Hilfe der Postcode Lotterie werden wir in

den kommenden 2 Jahren unsere wichtigen Projekte maßgeblich und

nachhaltig vorantreiben können und eine langfristige Entwicklung

unseres Projektes erreichen. Wir sind sehr dankbar und werden alles

dafür tun, um zu beweisen, dass wir diese Unterstützung verdient

haben.“

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ging im Oktober 2016 in Deutschland

an den Start. Die niederländische –Postcode Loterij– wurde im Jahr

1989 gegründet, 2005 die –Svenska PostkodLotteriet– in Schweden und

–The People–s Postcode Lottery– in Großbritannien. Seit 2018

erweitert die norwegische –Norsk PostkodLotteri– die Familie der

Postcode Lotterien. Das Konzept der Postcode Lotterien ist weltweit

einzigartig: Sie ist die einzige Soziallotterie, bei der die

Teilnehmer zusammen mit ihren Nachbarn gewinnen können und zugleich

Gutes tun. Dank des Engagements aller Lotterieteilnehmer konnten in

den vergangenen fast 30 Jahren weltweit mehr als 8 Milliarden Euro

für gute Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem Postcode gewinnen und Projekte unterstützen

Bei der Deutschen Postcode Lotterie haben Teilnehmer nicht nur die

Chance, bis zu 300.000 Euro zu gewinnen. 30 Prozent jedes Losbeitrags

fließen in soziale Projekte in der direkten Nähe der Teilnehmer. Ein

Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die

Auswahl der Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, Natur- und

Umweltschutz sowie sozialer Zusammenhalt. Informationen unter

www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen

Ziehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil. Die Gewinner werden

per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18

Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 7. Februar.

