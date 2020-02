Chef der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger kritisiert “Traumtänzer-Politik”

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger,

hat angesichts der dramatischen globalen Veränderungen einige Debatten in

Deutschland als “Traumtänzer-Politik” kritisiert. “Ich bin sehr für Abrüstung,

aber bitte nicht einseitig. Helmut Schmidt würde sich im Grabe rumdrehen”, sagte

Ischinger in einem Interview mit dem “Tagesspiegel am Sonntag”. Von der SPD

waren jüngst Gedankenspiele in der Union über eine stärkere militärische

Kooperation mit der Atommacht Frankreich kategorisch zurückgewiesen worden.

“Ohne ein Mindestmaß an politisch-militärischer Glaubwürdigkeit und

Handlungsfähigkeit der EU und auch der Bundesrepublik Deutschland, wird es

nichts werden mit der Wahrung unserer Interessen”, sagte Ischinger. “Die

Käseglocke des frei Haus gelieferten amerikanischen Schutzes, unter der sich

Europa ein halbes Jahrhundert mit sich selbst beschäftigen konnte, wird es so

nicht mehr geben.”

https://www.tagesspiegel.de/politik/globale-sicherheitsrisiken-helmut-schmidt-wu

erde-sich-im-grabe-umdrehen/25524518.html?

Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon

030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4514988

OTS: Der Tagesspiegel

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell