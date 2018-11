CommneX vermittelt Kommunen und kommunalen Unternehmen neben Krediten künftig auch Tages- und Festgeld / Einlagenvermittlung macht CommneX zur ersten umfassenden Online-Plattform für Kommunalfinanzen

CommneX, einer der führenden Online-Marktplätze

für kommunale Finanzvermittlung in Deutschland und Österreich,

erweitert sein Produktangebot ab sofort auf die Einlagengeschäfte von

Kommunen und kommunalen Unternehmen. Das Münchener Startup

positioniert sich damit als die zentrale und umfassende Schnittstelle

zwischen der öffentlichen Hand und dem Finanzmarkt. Die

FinTech-Plattform eröffnet beiden Seiten einen digitalen und

effizienten Zugang zum gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt.

Die Aufnahme der Einlagenvermittlung in das Angebot der

Online-Plattform findet gleichzeitig in Deutschland und Österreich

statt. „Ab sofort können Kommunen und kommunale Unternehmen aus

beiden Ländern über die Plattform Tages- und Festgelder nachfragen

und Finanzinstitute umgehend Angebote für Einlagekonditionen darauf

abgeben“, sagt CommneX-Geschäftsführer Carl v. Halem. „Kommunen und

kommunale Unternehmen können so ihre Liquidität effizient und einfach

bei neuen und überregionalen Finanzpartnern platzieren.“

Das FinTech-Unternehmen CommneX wurde vor zwei Jahren gegründet,

um eine zentrale, digitale Schnittstelle zwischen dem Finanzmarkt und

der öffentlichen Finanzverwaltung zu schaffen. „Mit dem Start der

Einlagenvermittlung bieten wir nun als erste Online-Plattform für

kommunale Finanzen ein echtes Gesamtpaket“, so CommneX-Mitgründer

Friedrich v. Jagow. „Zudem erweitern wir dadurch unser potenzielles

Marktvolumen für die Vermittlung um fast ein Drittel.“

Angetrieben durch die gute Konjunktur sind die kommunalen Einlagen

allein in Deutschland auf rund 50 Milliarden Euro angewachsen.

Allerdings haben sich die Zinseinnahmen wegen der anhaltenden

Niedrigzinsphase seit 2011 fast halbiert. Zugleich hat der Wegfall

der freiwilligen Einlagensicherung bei Privatbanken für eine

Reduzierung der Einlagealternativen für deutsche Kommunen gesorgt.

Regionale Institute wie Sparkassen und Volksbanken mit voller

Einlagensicherung verlangen wiederum „Verwahrentgelte“ oder lehnen

die Aufnahme weiterer Gelder komplett ab. „Der historische

Niedrigzins sowie der Wegfall der Einlagensicherung erfordern von den

Kämmereien eine aktive Verwaltung ihrer Liquidität“, erklärt

CommneX-Geschäftsführer v. Jagow. „Tages- und Festgelder müssen

aufwändig auch überregional gesucht und laufend verwaltet werden.

CommneX bietet der öffentlichen Hand als erster webbasierter

Marktplatz eine einfache, digitale Lösung, wie sie für Verbraucher

längst selbstverständlich ist“.

Die Einlagenvermittlung über CommneX ist einfach und intuitiv

gestaltet und erfolgt für die öffentliche Hand vollständig

kostenfrei. Die Kommune definiert mit wenigen Klicks die Art der

gesuchten Einlage, Volumen, Laufzeit und eine Ausschreibungsfrist.

CommneX leitet die Ausschreibungen an registrierte Finanzinstitute

weiter. Diese geben bei Interesse Angebote ab. Die Kommune sucht sich

die passende Offerte heraus und die Parteien schließen das Geschäft

ab.

„Wie für Kommunen bietet die Einlagenvermittlung über CommneX auch

Finanzinstituten zahlreiche Vorteile“, ist CommneX-Mitgründer v.

Halem überzeugt. „Einlagen der öffentlichen Hand sind aufgrund großer

Volumina einfach im Handling und ermöglichen eine hohe

Planungssicherheit. Niedrige Zinserwartungen aufgrund der allgemeinen

Marktsituation sowie Cross-Selling-Potenziale durch neue

Geschäftsbeziehungen im öffentlichen Bereich machen kommunale

Einlagen zusätzlich attraktiv.“

Über CommneX

CommneX ist der unabhängige digitale Marktplatz für den

Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland

und Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde

2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v.

Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der

digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojekte

von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und

kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken,

Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Als

zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wie

auch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zum

gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland und

Österreich.

Original-Content von: CommneX GmbH, übermittelt durch news aktuell