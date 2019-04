Connemann: Gutes Leben und gute Arbeit auf dem Land stärken

Ländliche Regionen haben das Zeug zum Kraftzentrum

Der Deutsche Bundestag stimmt heute über den Koalitionsantrag

„Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Gutes Leben und Arbeiten

auf dem Land gewährleisten“ ab. Dazu erklärt die stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:

„Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind ländliche Regionen kein

Anhängsel der Ballungszentren, keine Museumslandschaften, sondern

Fundament unseres Landes. Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt

dort. Sie sind die Heimat des Mittelstandes. Nirgendwo gibt es mehr

Ehrenamt. Allerdings gibt es auch Schattenseiten – real und gefühlt.

Der Erfolg einer Region steht und fällt mit ihrer

Wirtschaftskraft. Die Menschen wollen nicht nur schöner wohnen, sie

brauchen auch Arbeit. Und Kommunen brauchen die Steuermittel. Dazu

braucht es ein klares Bekenntnis zu unseren ländlichen Regionen – von

allen.

Für kleine und mittelständische Betriebe auf dem Land steht an

Nummer eins die Infrastruktur – analog und digital, Straße und

Glasfaser. Hier hat der Bund vorgelegt. Noch nie wurde so viel in

Verkehrswege investiert. Und wir bekämpfen die digitale Spaltung:

Insgesamt gehen 4,4 Milliarden Euro in den Breitbandausbau. Zuständig

dafür sind eigentlich Länder und Kommunen. Diese müssen nun

nachziehen.

Auch unsere Landwirte benötigen ein schnelles, verlässliches

Internet. Denn Wirtschaftsmotor Nummer eins auf dem Land sind Land-

und Forstwirtschaft. Landwirtschaft ist heute mehr als Mistgabel und

Heuhaufen.

Wir als Bund haben darauf reagiert. Mit 60 Millionen Euro fördern

wir digitale Experimentierfelder auf dem Land. Außerdem unterstützen

wir StartUps und mit LandDigital digitale Initiativen auf dem Land.

Denn wir wissen: Investitionen in das Land sind Investitionen in die

Zukunft. Doch fehlende oder schlecht geplante Mobilität ist eine

Hürde. Dies betrifft den Verkehr genauso wie den Mobilfunk. Hier

braucht es innovative Konzepte. Deshalb kämpfen wir für eine

einheitliche Mobilfunkabdeckung in Stadt und Land. Dafür brauchen wir

2G, 3G, 4G und perspektivisch 5G im ganzen Land. Die

Bundesnetzagentur hat auf unseren Druck hin bei der Versteigerung der

5G-Frequenzen nachgebessert.

Wir brauchen keine Sonntagsreden, sondern Montagshandeln. Und wir

brauchen maßgeschneiderte Lösungen. Zum Beispiel für das Ehrenamt.

Hier brauchen wir eine Entbürokratisierungsoffensive: Für die

Freiwillige Feuerwehr, die Chöre, Sportvereine oder

Hospizinitiativen.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich immer für die Menschen auf

dem Land stark gemacht – mit Wort und Tat. Die Ausgangslagen sind

sehr unterschiedlich, doch jede ländliche Region hat das Potential

zum Kraftzentrum. Diese Kraft muss freigesetzt werden können. Dies

ist für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein Herzensanliegen.

Hierfür will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die richtigen

Rahmenbedingungen schaffen. Unser Antrag ist daher Auftrag und

Aufforderung an die Bundesregierung zugleich. Die Verhältnisse in

ländlichen Regionen sind nicht gottgegeben. Die Politik kann Weichen

stellen.“

