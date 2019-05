Connemann/Motschmann: Opfern der Stasi Gerechtigkeit widerfahren lassen

Überprüfung auf Stasi-Vergangenheit im öffentlichen

Dienst wird verlängert

Das Bundeskabinett hat heute den Gesetzentwurf zur Verlängerung

der Überprüfungsmöglichkeit auf Stasitätigkeit im öffentlichen Dienst

beschlossen. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagfraktion, Gitta Connemann, und die kultur- und

medienpolitische Sprecherin, Elisabeth Motschmann:

Connemann: „Wir sorgen dafür, dass ehemalige Spitzel auch

zukünftig entlarvt werden können. Dafür verlängern wir die

Möglichkeit zur Überprüfung von Mitarbeitern z.B. im öffentlichen

Dienst und von Mandatsträgern. Niemand soll mit oder für einen

ehemaligen Mitwisser der SED-Diktatur arbeiten müssen. Wir können das

DDR-Unrecht nicht ungeschehen machen. Aber unser vereintes

Deutschland verhilft so auch noch nach Jahren der Gerechtigkeit zum

Zug. Denn die Opfer haben darauf ein Recht. SED-Unrecht hat kein

Verfallsdatum. Es verjährt nicht. Die Opfer leiden bis heute

darunter. Wir wollen Gerechtigkeit für die Opfer. Kinder wurden

ihren Eltern weggenommen, in Heime gesteckt, zwangsadoptiert.

Jugendliche durften die Schule nicht beenden, nicht studieren.

Kollegen wurden bespitzelt. Ein Teil der Täter ist heute um die 50,

noch nicht in der Rente. Die offiziellen und inoffiziellen

Mitarbeiter der Stasi sind die Gesichter und Handlanger des

SED-Unrechts.“

Motschmann: „Mitarbeiter im öffentlichen Dienst stehen rechtlich

in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis. Jeder der für den

öffentlichen Dienst tätig ist, muss auch weiterhin auf eine

Stasitätigkeit überprüft werden können. Daher setzten wir nun die

Forderung aus dem Koalitionsvertrag um, diese Überprüfungsmöglichkeit

bis 2030 zu verlängern. Unrecht bleibt Unrecht. Auch 30 Jahre nach

der Friedlichen Revolution leiden noch viele Menschen unter den

Folgen von Willkür, Bespitzelung und Repression in der DDR. Gerade im

öffentlichen Dienst ist eine hohe Sensibilität im Umgang mit einer

Stasitätigkeit erforderlich. Es gibt leider immer noch Fälle, in

denen Bewerber oder Staatsdiener ihre frühere Stasitätigkeit bewusst

verschweigen, wie z.B. der Berliner Baustaatssekretär Andrej Holm.

Wir sind den Opfern größtmögliche Transparenz schuldig, damit sie

Grundvertrauen in staatliches Handeln haben können.“

