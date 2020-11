Continentale Versicherungsverbund: Auszeichnung im Arbeitgeber-Ranking

Der Continentale Versicherungsverbund zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Analyse Instituts ServiceValue in Kooperation mit der WELT. Bei der Umfrage “Deutschlands Beste Arbeitgeber” wurden dafür mehr als 820.000 Aussagen ausgewertet. Die Verbundunternehmen Continentale und Mannheimer lagen dabei ganz vorne.

Zwischen Menschlichkeit und Individualität

Der Fokus der Befragung rund um die Attraktivität lag auf dem Image des Unternehmens. Karrieremöglichkeiten und branchenübliche Gehälter gehören dabei zum positiven Gesamtbild eines Arbeitgebers. Aber auch Aspekte wie sichere Arbeitsplätze, eine gute Unternehmenskultur sowie flexible Arbeitsmodelle gewinnen zunehmend an Bedeutung bei der Jobsuche. “Neben dem Gehalt ist es für uns sehr wichtig, dass wir andere individuelle Vorteile bieten, die potenzielle Fachkräfte zu uns führen und diese als Mitarbeiter langfristig halten. Allen voran eine ausgeprägte, menschliche und wertschätzende Kultur sowie ein partnerschaftliches Miteinander”, so Dr. Gerhard Schmitz, Personalvorstand im Continentale Versicherungsverbund.

Fairness mit Tradition

Fairer Umgang mit den Mitarbeitern hat im Versicherungsverbund bereits Tradition. Seit Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen seine Maßnahmen stetig weiter. “Die Continentale hat schon früh nach Chancengleichheit und einer ausgewogenen Work-Life-Balance gestrebt”, betont Dr. Schmitz. “Geschlechtsneutrale Bezahlung ist schon lange selbstverständlich. Das gilt auch für flexible Arbeitszeit, Zeitkonten oder die Verlängerung der Elternzeit.” Ein Pluspunkt ist außerdem das umfassende Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm.

Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein “Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit”. Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

