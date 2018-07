Cottbus fahndet nach einem Sex-Täter / Mindestens zweimal hat der vermutlich selbe Angreifer am gleichen Tag zugeschlagen (FOTO)

Zwei deutsche Frauen – 17 und 31 Jahre – wurden am Spreeuferbelästigt, begrapscht, erniedrigt. So beschreibt die Polizei denTäter: Südländischer Typ, ca. 25 Jahre alt, etwa 1,85 m groß, dunkleHaare, langer Vollbart

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag

Brandenburg, Birgit Bessin, die die Lage in Cottbus genau kennt und

regelmäßig mit besorgten Cottbusern in Ihrem Bürgerbüro spricht:

„Bei der Personenbeschreibung habe ich nur wenige Zweifel an der

Herkunft des Täters. Können sich inzwischen auch tagsüber deutsche

Frauen in Cottbus nicht mehr alleine auf die Straße trauen? Die

Polizei spricht hinter vorgehaltener Hand von einer erheblichen

Dunkelziffer, da sich viele Frauen schämten, solche Taten anzuzeigen.

Das haben die Altparteien erreicht, sonst aber auch nichts. Wir

stellen uns ins aller Welt als das Schlaraffenland für Einwanderer

dar, die nur das Zauberwort –Asyl– sagen müssen und sich danach

sofort in die schon bereitete soziale Hängematte fallen lassen

können. Alles umsonst, alles bezahlt, keine Verpflichtung. Das lädt

alle ein, die schon in ihrer Heimat nichts waren und nichts wollten.

Die versuchen ihre offensichtlichen Defizite bei Bildung,

Gleichberechtigung, Umgang und Konfliktlösung, in unsere Gesellschaft

zu –migrieren–. Offensichtlich gibt es mit der AfD nur noch eine

Partei, die die Gefahren meist illegaler Einwanderung und im Fall von

Cottbus von der etablierten Politik wohl auch geplanter Überfremdung

erkennt und dagegen vorgeht. Das ist unser Weg für Deutschland und

den gehen wir weiter. Auf der Straße und im Parlament. In Cottbus und

ganz Brandenburg!“

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell