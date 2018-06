Cottbus: Neues Sicherheitszentrum nur eine Ablenkungsmaßnahme (FOTO)

In der Cottbuser Innenstadt soll eine neue Anlaufstelle fürSicherheit und Ordnung entstehen. Das sogenannte Sicherheitszentrummit Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes soll im ZentrumAnsprechpartner für Bürger sein und von montags bis freitags jeweilsvon 10 bis 18 Uhr besetzt sein.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Eine solche neue Anlaufstelle kann nur der erste Schritt zu mehr

Sicherheit sein. Eigentlich hätte es gar nicht so weit kommen müssen,

würde man gewalttätige, integrationsunwillige Zuwanderer gleich

konsequent abschieben. Außerdem ist ein –Sicherheitszentrum–, das

nach 18 Uhr nicht besetzt ist, mehr Augenwischerei als wirkliche

Hilfe. Mir scheint, hier soll von dem wirklichen Problem

gewaltbereiter Zuwanderer, das die rot-rote Landesregierung total

unterschätzt hat, nur abgelenkt werden.“

Am Dienstagabend kam es in Cottbus mehrfach zu heftigen

gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Asylbewerbern aus

Afghanistan, Tschetschenien und Syrien. Laut einem Bericht in der

„Lausitzer Rundschau“ waren in diesem Zusammenhang sämtliche

verfügbaren Kräfte der Polizeidirektion Süd, der Bereitschaftspolizei

und ein stundenlang über der Innenstadt kreisender

Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Birgit Bessin, kommentiert die fortgesetzte

Flüchtlingsgewalt in Cottbus:

„Gestern Abend wieder Flüchtlingsgewalt in Cottbus – eine

Massenschlägerei unter muslimischen Asylbewerbern: Während der

CDU-Oberbürgermeister eine Serie von sogenannten Bürgerdialogen ohne

kritische Bürgerinitiativen wie Zukunft Heimat durchführt und die

Cottbuser zum wiederholten Male beschwichtigt werden sollen, liefern

sich Einwanderer einmal mehr eine blutige Schlägerei. Erste Bilanz:

Ein Tschetschene schlägt mit dem Feuerlöscher gegen den Kopf eines

Afghanen, Messerstiche, Gesichtsverletzungen. Selbst im Krankenhaus

hören sie mit der Gewalt nicht auf und prügeln sich auch dort noch

weiter. So sieht es aus, wenn der CDU-OB und die Altparteien

angeblich –alles im Griff haben–.

Dass dann der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung mit

SPD-Parteibuch beim –Stadtteildialog– auch noch dreist erklärt, dass

die Straftaten von Asylbewerbern in Cottbus vergleichbar seien mit

Exzessen bei Schulabschlussfeiern, die man –in jedem Hotel in

Mallorca– beobachten könne, setzt dem Fass die Krone auf und ist eine

ungeheuerliche Verharmlosung von Messerangriffen, Sexualstraftaten

und brutalen gewalttätigen Attacken.“

