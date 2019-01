CSU-Politiker machen deutlich: Söders Wahl ist eine Zäsur – Auch Seehofer müsse sich dem neuen CSU-Chef unterordnen

Die CSU hofft, mit dem personellen Wechsel an

der Parteispitze künftig wieder innerparteilich wie auch im

Verhältnis zur Schwesterpartei CDU mehr Ruhe zu bekommen. „Das ist

jetzt das Ende einer Ära und eine echte Zäsur“, so der frühere

CSU-Vorsitzende Theo Waigel im Fernsehsender phoenix (Samstag, 19.

Januar). Der Europa-Abgeordnete und CSU-Bezirksvorsitzende in

Schwaben, Markus Ferber, war überzeugt, dass der neue CSU-Chef Markus

Söder nun der Partei seinen Stempel aufdrücken und auch seinen

Führungsanspruch deutlich machen müsse. „Und dem hat sich auch ein

Bundesminister unterzuordnen“, so Ferber in Richtung von

Bundesinnenminister Horst Seehofer, der vom Parteitag zum

Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. Alexander Dobrindt,

CSU-Landesgruppenchef in Berlin, war überzeugt, dass Söder und

Seehofer partnerschaftlich zusammenarbeiten werden. „Jeder von beiden

hat ein Amt und eine unterschiedliche Aufgabe. Söder wird sich stark

auf Bayern fokussieren, aber auch die CSU weit über Bayern hinaus

positionieren“, glaubte Dobrindt. Die bayerische Landtagspräsidentin

Ilse Aigner bekundete, dass der scheidende CSU-Vorsitzende Horst

Seehofer „ein spezieller Kämpfer“ für die Sache der Partei gewesen

sei. „Er hat es uns nicht immer leicht gemacht, wir ihm aber auch

nicht.“ Seehofer habe die CSU in der Vergangenheit zu absoluten

Mehrheiten geführt, gleichzeitig aber auch Auseinandersetzungen mit

der CDU gehabt „und das ist auch auf uns zurückgeschlagen“. Aigner

forderte künftig wieder mehr Geschlossenheit zwischen den beiden

Unionsschwestern. „Dafür gibt es sehr positive Signale.“

https://www.phoenix.de/der-sender/presse/aktuelle-interviews/csu-p

olitiker-machen-deutlich-soeders-wahl-ist-eine-zaesur—auch-seehofer

-muesse-sich-dem-neuen-csu-chef-unterordnen-a-782009.html?ref=292997

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell