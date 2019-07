Das Böse – Philosophische Abhandlung über die Zerstörung von Ethik und Moral

Menschen bewegen sich innerhalb einer Welt der Relativität. Das bedeutet, dass man in vielen Fällen eine Sache nur dann wirklich verstehen kann, wenn man ihr Gegenteil kennt. So gibt es z.B. ohne Hass keine Liebe, ohne Oben kein Unten und ohne Böse kein Gut. Doch was bedeutet das Wort „böse“ eigentlich? Es ist ein Wort, das von allen Menschen oberflächlich durchaus verstanden und oft verwendet wird. Es gab schon immer böse Umstände, die Menschen mal mehr oder weniger bewusst oder oft auch unbewusst hervorriefen. Dazu kamen Krankheiten, Behinderungen oder „böse“ Naturereignisse. Die Philosophie hat daraus aber einen Streit um abstrakte Begriffe gemacht, der bis heute nicht überwunden ist – die betroffenen Menschen hat sie dabei jedoch weitgehend vergessen. Dem sei mit diesem Werk Abhilfe geschaffen.

Die Leser erhalten in „Das Böse“ von Peter Schlabach einen Einblick in die unangenehmen Seiten des menschlichen Lebens und der menschlichen Seele. Es geht um Themen wie Gier, Rücksichtslosigkeit, Abgehobenheit und die damit verbundene Zerstörung von Ethik und Moral. Der Autor untersucht das Böse von verschiedenen Perspektiven, um ein wirkliches Verständnis des abstrakten Begriffs zu ermöglichen und zu zeigen, welche Rolle Menschen beim Erschaffen von „bösen“ Dingen spielen.

„Das Böse" von Peter Schlabach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7560-2 zu bestellen.

