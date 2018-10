Das Erste / ANNE WILL – nach der Landtagswahl in Hessen / Am 28. Oktober 2018 um 21:50 Uhr im Ersten

Nach der Landtagswahl in Bayern müssen Union und

SPD am kommenden Sonntag nun auch in Hessen mit deutlichen Verlusten

rechnen. Auch diesmal dürften die Grünen von dieser Schwäche

profitieren: Sie könnten in Hessen zweitstärkste Kraft werden. Was

sind die Gründe für die andauernden Verluste von CDU und SPD?

Entwickeln sich die Grünen zu einer neuen Volkspartei? Und was

bedeutet die Hessen-Wahl für die Zukunft der Großen Koalition im

Bund?

Zu Gast bei Anne Will:

Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und stellvertretender

Parteivorsitzender)

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Generalsekretärin)

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)

Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender

im Bundestag)

Christiane Hoffmann (stellvertretende Leiterin des

„Spiegel“-Hauptstadtbüros)

Hans Vorländer (Politikwissenschaftler)

ANNE WILL – politisch denken, persönlich fragen

Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur

aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de

Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell