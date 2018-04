DAV-Vorsitzender Becker: Ordnungspolitische Stabilität fördert digitale Innovation bei Arzneimittelversorgung (FOTO)

Um Innovationen in der Arzneimittelversorgung zu fördern, brauchen

Deutschlands Apotheken mehr Planungssicherheit und klare

ordnungspolitische Eckpfeiler. „Zu diesen Eckpfeilern gehören die

Apothekenpflicht für rezeptfreie Medikamente, das Fremd- und

Mehrbesitzverbot bei Apotheken und der einheitliche Abgabepreis für

verordnete Arzneimittel“, sagte Fritz Becker, Vorsitzender des

Deutschen Apothekerverbandes (DAV), im Politischen Lagebericht zur

Eröffnung des 55. DAV-Wirtschaftsforums in Potsdam vor mehr als 300

Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Medien. In Bezug auf das im

Koalitionsvertrag vereinbarte Verbot des Versandhandels mit

verordneten Medikamenten mahnte Becker zur Eile: „Wir fordern die

Bundesregierung auf, sich schnellstmöglich mit der Umsetzung dieses

Vorhabens zu befassen und ein Gesetzgebungsverfahren in die Wege zu

leiten.“ Die Durchsetzung der Arzneimittelpreisverordnung gegen

ausländische Versandhändler sei ein Beitrag zur flächendeckenden

Gesundheitsversorgung, deren Sicherung die Regierung versprochen

habe, so Becker.

Auf einem stabilen ordnungspolitischen Fundament könnten Apotheken

auch ihre digitale Innovationskraft besser ausspielen: „Die Apotheken

arbeiten im Back-Office schon lange digital. Aber auch im

Patientenkontakt wird die Digitalisierung zukünftig eine noch größere

Rolle spielen“, sagte der DAV-Vorsitzende. Bundeseinheitlich,

diskriminierungsfrei und kassenübergreifend müsse die Digitalisierung

im Gesundheitswesen vorangetrieben werden, damit alle Patienten davon

einen Nutzen haben. Für Becker ist die Konsequenz: „Wir stehen zur

gematik und wir stehen zur dazugehörigen Telematik-Infrastruktur. Wir

bekennen uns zum E-Rezept und zur E-Patientenakte. Unregulierten

Wildwuchs, bei dem E-Rezepte gezielt fehlgesteuert werden und die

Datensicherheit auf wackeligen Füssen steht, lehnen wir ab.“ In einem

weiteren E-Health-Gesetz sollten laut Becker insbesondere das

Medikationsmanagement fortentwickelt und damit die

Arzneimitteltherapiesicherheit verbessert werden: „Die Einführung

eines qualitätsgesicherten, honorierten und abgestuften Systems von

Medikationsanalyse und -management würde die deutschlandweite

Sicherheit in der Arzneimitteltherapie stärken.“

