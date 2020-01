Davos: Merkels Einsatz für Kindergesundheit geht nicht weit genug

Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos kündigte Bundeskanzlerin

Angela Merkel soeben an, die Arbeit der Impfallianz Gavi mit 600 Millionen Euro

für den Zeitraum 2021 bis 2025 zu unterstützen. Damit Gavi jedoch wie geplant

weitere 300 Millionen Kinder impfen und somit acht Millionen Todesfälle

verhindern kann, muss die Bundesregierung ihren Beitrag dringend auf 700

Millionen Euro erhöhen. Dies machen heute anlässlich des WEF acht

Entwicklungsorganisationen (NGOs) nochmal deutlich und fordern:

“Merkels Zusage, Gavi in den kommenden fünf Jahren weiterhin zu fördern, kommt

genau zum richtigen Zeitpunkt. Durch dieses frühzeitige Signal werden andere

Geber und Partnerländer ermutigt, mehr in Impfungen weltweit zu investieren.

Allerdings stehen die angekündigten 600 Millionen Euro höchstens für ein –Weiter

so–. Das nehmen wir nicht hin. Wenn wir bis 2030 das UN-Nachhaltigkeitsziel

erreichen wollen, allen Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen, müssen wir

bei den Kindern anfangen, die am stärksten von Armut betroffen sind. Sie mit

Impfungen zu schützen, ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, um ihnen ein

gesünderes und besseres Leben zu ermöglichen.”

Zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Gesundheit sagen die NGOs:

“Der Klimawandel wirkt sich unmittelbar auf die Gesundheit von Menschen aus,

insbesondere in den ärmsten Ländern. Schon jetzt beobachten wir eine dramatische

Zunahme klimabedingter Gesundheitskrisen. Vermehrt auftretende Wetterextreme wie

Wirbelstürme oder Überflutungen erhöhen das Risiko von Durchfallerkrankungen,

Malaria und anderen Infektionskrankheiten. Um dem entgegenzuwirken, muss die

Weltgemeinschaft Ehrgeiz zeigen und viel mehr in globale Gesundheit investieren.

Gavi ist eine der effektivsten Initiativen bei der Bekämpfung vermeidbarer

Krankheiten. Ihr Erfolg darf nicht am Geld scheitern.”

Informationen für Journalist*innen:

– Die NGOs stehen für Interviews und Einschätzungen bereit. Unten

finden Sie die entsprechenden Pressekontakte.

– Die Organisationen stehen gemeinsam hinter der Kampagne

#GoodNews2025. Weitere Informationen dazu unter

goodnews2025.dsw.org.

– Das gemeinsame Positionspapier der NGOs zur Impfallianz Gavi

inkl. Forderungen an die Bundesregierung finden Sie hier:

https://goodnews2025.dsw.org/DOWNLOADS/Gavi2020_Positionspapier.pdf

– Über Gavi:

Die Impfallianz Gavi ist eine weltweit arbeitende öffentlich-private

Partnerschaft, die seit ihrer Gründung im Jahr 2000 alle Akteure zusammenbringt,

die dazu beitragen, dass jedes Kind geimpft wird. Durch die Arbeit der

Impfallianz und ihren Partnern konnten seither 760 Millionen Kinder geimpft und

damit langfristig 13 Millionen Leben vor potenziell tödlichen

Infektionskrankheiten geschützt werden. Am 3. und 4. Juni 2020 findet in London

die nächste Finanzierungskonferenz der Impfallianz statt. Mindestens 7,4

Milliarden US-Dollar sollen dort mobilisiert werden.

– Deutschland & Gavi:

Deutschland unterstützt Gavi seit 2006 und ist aktuell viertgrößtes Geberland

der Impfallianz. 2015 richtete die Bundesregierung Gavis zweite

Finanzierungskonferenz in Berlin aus. Das ursprüngliche Finanzierungsziel wurde

dabei sogar übertroffen. Kanzlerin Merkel sagte seinerzeit 600 Millionen Euro

für die Jahre 2016 bis 2020 zu.

+++

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international tätige

Entwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einer zukunftsfähigen

Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher unterstützt sie junge Menschen dabei,

selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen.

Gleichzeitig bringt sie sich auf nationaler und internationaler Ebene in

politische Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung

und Gleichstellung der Geschlechter ein. www.dsw.org

Das Aktionsbündnis gegen AIDS setzt sich seit 2002 für eine Welt ohne Aids und

ein Leben in Würde für alle Menschen ein. Unsere Mission ist, dass Deutschland

seiner Verantwortung als wirtschaftlich privilegierter Industriestaat gerecht

wird und einen angemessenen Beitrag für die globale Bewältigung von HIV und Aids

leistet. Dabei geht es insbesondere darum, dass alle Menschen den benötigten

Zugang zu HIV-Prävention, Behandlung, Betreuung und Pflege erhalten – auch und

vor allem in benachteiligten Ländern. Mehr Informationen auf

www.aids-kampagne.de

Global Citizen ist eine Kampagnenorganisation mit dem Ziel, extreme Armut bis

zum Jahr 2030 weltweit zu beenden. Unterstützt werden wir dabei von Millionen

Global Citizens rund um den Globus, die sich auf unseren Plattformen über

entwicklungspolitische Themen informieren und dadurch inspiriert werden, an

unseren Aktionen teilzunehmen. Seit Global Citizen im Jahr 2011 mit der

Kampagnenarbeit begann, sind Global Citizens mehr als 25 Millionen Mal aktiv

geworden. Diese Aktionen haben zu Zusagen von Regierungen, Institutionen und

Unternehmen in Höhe von über 48 Milliarden US-Dollar geführt, die bis heute das

Leben von 880 Millionen Menschen verbessert haben. Um die Umsetzung der Global

Goals der Vereinten Nationen voranzutreiben, haben wir unsere bisher größte

Kampagne namens “Global Goal Live: The Possible Dream” ins Leben gerufen, die am

26. September 2020 mit einem 10-stündigen Medienevent und Festivals auf fünf

Kontinenten ihren Höhepunkt finden wird.

www.globalcitizen.org/de

Die Kindernothilfe ist eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen

in Europa und unterstützt seit 1959 benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem

Weg in ein eigenständiges Leben. Sie fördert rund 600 Projekte und leistet

humanitäre Hilfe. Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe mehr

als 2,1 Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 32

Ländern der Erde, um ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Weitere

Informationen auf www.kindernothilfe.de

ONE ist eine internationale Bewegung, die sich für das Ende extremer Armut und

vermeidbarer Krankheiten bis 2030 einsetzt. Damit jeder Mensch ein Leben in

Würde und voller Chancen führen kann. Wir sind überparteilich und machen Druck

auf Regierungen, damit sie mehr tun im Kampf gegen extreme Armut und vermeidbare

Krankheiten, insbesondere in Afrika. Zudem unterstützt ONE Bürger*innen dabei,

von ihren Regierungen Rechenschaft einzufordern. Mehr Informationen auf

www.one.org

Plan International ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige

Hilfsorganisation, die sich weltweit für die Chancen und Rechte der Kinder

engagiert: effizient, transparent, intelligent. Seit mehr als 80 Jahren arbeiten

wir daran, dass Mädchen und Jungen ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht

führen können. Dabei binden wir Kinder in über 70 Ländern aktiv in die

Gestaltung der Zukunft ein. Die nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung

der Lebensumstände in unseren Partnerländern ist unser oberstes Ziel. Wir

reagieren schnell auf Notlagen und Naturkatastrophen, die das Leben von Kindern

bedrohen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken

uns in unserem Engagement für die Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen.

Unser globales Ziel: 100 Millionen Mädchen sollen lernen, leiten, entscheiden

und ihr volles Potenzial entfalten.

Save the Children ist als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt

in mehr als 120 Ländern tätig. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schule

und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit –

auch in Katastrophensituationen. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,

die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und

sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können. Mehr Informationen

auf www.savethechildren.de

World Vision setzt sich mit Projekten in Asien, Lateinamerika und Afrika seit 70

Jahren für Kinder ein. Als Kinderhilfsorganisation verfolgen wir das Ziel, für

Kinder in großer Armut eine bessere Welt zu schaffen. Um dieses Ziel zu

erreichen, arbeitet World Vision in drei Bereichen: Nachhaltige

Entwicklungszusammenarbeit, Humanitäre Hilfe und Politische Arbeit. Für World

Vision steht dabei immer das Wohlergehen und die gesunde Entwicklung von Kindern

im Fokus. In fast 100 Ländern weltweit setzt sich World Vision für Bildung,

gesunde Ernährung, sauberes Trinkwasser und gute medizinische Versorgung ein.

www.worldvision.de

