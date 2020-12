Deine Botschaft für eine Welt für glückliche Kinder / Die erste multimedialen Aktion #actionforhappykids für Kinder und Jugendliche – Video-Wettbewerb ACTION FOR HAPPY KIDS von THEIA INTERNATIONAL e.V.

Deine Botschaft für eine Welt für glückliche Kinder:

Video-Wettbewerb ACTION FOR HAPPY KIDS

Gerade Kids und Youngsters sind es, die seit Ausbruch der Coronakrise – meistens still – leiden. Keine Freund*innen treffen, keine Großeltern besuchen, Schulprobleme und die Eltern sind nur noch genervt. Deshalb will das engagierte, junge Team um THEIA International-Gründerin Anja Carron (Dipl.-Jur. Univ.) den jungen Mitgliedern unserer Gesellschaft mehr als eine Stimme geben. Mit dem von ihnen weltweit ausgerufenen Video-Wettbewerb „ACTION FOR HAPPY KIDS“ (A4HK) , möchte sie Kids inspirieren darüber nachzudenken, was sie glücklich macht, wie sie sich eine Welt für glückliche Kinder vorstellen und ihnen ein Forum geben, damit sie selbst etwas ändern können. THEIA INTERNATIONAL zählt 2020 mit seinem globalen Schulprogramm zu den TOP 100 innovativsten Projekten Deutschlands. Die Initiative wird im Rahmend des bundesweiten Wettbewerbs „startsocial“ September 2020 gefördert und vier Monate von Experten der Deutschen Bank und McKinsey & Company, Inc . beraten.

Worum geht–s bei der ersten globalen Kampagne für Kids mit Kids ACTION FOR HAPPY KIDS?

Diese erste multimedialen Aktion #actionforhappykids möchte Kinder und Jugendliche eine eigene Stimme in ihrer Sprache auf ihren eigenen Kanälen geben. Kids werden somit zu weltweiten Botschaftern für ihre Aktionen und ihre Anliegen – sie alleine verbinden Kulturen in ihren Ländern und über die Ländergrenzen hinaus und setzen ein Zeichen der Hoffnung .

Das globale Projekt „ACTION FOR HAPPY KIDS“ richtet den Blick auf ihre Träume und Hoffnungen. Kids und Jugendliche sind die Akteure. Ihre Ideen und Ansätze werden die Treiber von künftigen Angeboten und Aktionen bei A4HK. Die globale Kampagne ist eine Initiative von THEIA INTERNATIONAL e.V. und wird gesteuert von den THEIA-Stipendiaten, junge Student*innen aus bis dato drei Kontinenten im Rahmen ihres Global-Leadership-Programms. Auch in Deutschland hat das Team bereits Partner gefunden: Es sind die Schulen (bereits an Bord sind: das Gymnasium am Stadtgarten Saarlouis und die Willi-Graf-Schule, Koblenz). Gerne können sich ab sofort interessierte Schulen melden. Weltweit gibt es schon Partner und Interessenten in Indien, Afrika, Brasilien, Nepal, Dubai, Kanada, in Ägypten und Frankreich. Selbstverständlich sind auch weitere internationale Partner gefragt; denn THEIA INTERNATIONAL arbeitet grenzenlos.

Dazu THEIA-Gründerin Anja Carron: „Wir vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen. Wir möchten sie zur Selbstreflexion herausfordern und sie auf keinen Fall durch unsere eigenen Erwartungen einschränken. Indem wir ihnen den Druck nehmen, haben wir die Chance, nicht nur überrascht zu werden, sondern vor allem neue Wege zu finden, die unsere Gesellschaft so dringend braucht.“

Gehört und verstanden werden – aber wie?

Der #actionforhappykids Video-Wettbewerb startet JETZT und der Einsendeschluss ist am Sonntag, 15.04.2020 um 18.00 Uhr. Unter allen weltweiten Einsendungen werden insgesamt fünf Preise à 200 EUR im Gesamtwert von 1.000 EUR (gespendet von der Sparkasse Leverkusen) sowie ein Sonderpreis verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bekanntgabe der Gewinner*innen erfolgt via Facebook @ACTION FOR HAPPY KIDS sowie die Website https://actionforhappykids.org/ Am Tag der kulturellen Vielfalt plant das Team einen Event zur Preisverleihung mit Überraschungsgästen, Workshops mit und für Kids und der Bekanntgabe der nächsten Challenge.

Kinder und Jugendliche (5 bis 18 Jahre) können, indem sie ihre Video-Botschaften mit #actioforhappykids auf ihre eigenen Social-Media-Seiten posten, am Wettbewerb teilnehmen und damit wichtige Impulse für die weiteren Aktionen und Angebote setzen. Sie können ACTION FOR HAPPY KIDS-Botschafter*innen werden und die weltweite Community für glückliche Kinder aktiv aufbauen. Nach dem Motto: Von Kids für Kids mit Kids! Und hier die drei Fragen für das Video:

1. Stell– dir deinen glücklichsten Ort vor. Wie sieht er aus?

2. Stell dir eine Welt für glückliche Kids vor. Was gehört für dich in diese Welt und was auf keinen Fall?

3. Was würdest du als Erstes tun, wenn du jetzt und hier die Welt zu einem Ort für glückliche Kinder machen könntest?

Mitmachen kann jeder, der die Welt verändern will:

– High Potentials aus Zukunftsbereichen und Entscheidungstragende sind eingeladen, ebenfalls mitzuarbeiten. Sie können die Botschaften der Kids über ihre Medien teilen, Kids zu Diskussionen und gemeinsamen e-Events einladen, um den Ansichten der Kids und Jugendlichen mehr Gehör zu verschaffen. Das THEIA-Team wird alle weltweiten Botschaften sichten und helfen, damit hier aktiv Brücken gebaut werden. – Institutionen können sich beteiligen und den Kids auch ihre Plattformen bieten. – Alle internationalen und nationalen Künstler*innen, Musiker*innen, Blogger*innen sowie Journalist*innen können die Kids weltweit unterstützen und dabei helfen, dass sich die Welt für Kinder in eine neue Richtung verändert. – Student*innen und junge Professionals in den Bereichen Social Media, Video, Gaming, Design, Musik, Social Entrepreneurship sind ebenfalls herzlich willkommen.

Mehr unter: https://actionforhappykids.org/wirke-mit/

„Kids und Jugendliche haben leider immer noch eine sehr schwache Stimme, wenn es darum geht, wie ihre Zukunft aussehen soll. Die Chance liegt darin, zunächst einmal genau zuzuhören und dabei sein Gegenüber Ernst zunehmen, unabhängig von Herkunft und Alter – für eine Welt mit Zukunft“, appelliert THEIA-Präsidentin Carron zum Mitmachen. Sie freut sich aber auch über Spenden; denn Projekte wie A4HK oder die anderen THEIA-Projekte, die hochwertige Bildung, Nachhaltigkeitsthemen, soziale emotionales und interkulturelles Lernen verbinden brauchen finanzielle Unterstützung, z. B. für den der Auf- und Ausbau der Programme, die die Kids benötigen, Ausbau des Mentorennetzwerks und digitalen Ehrenamts, der globalen Lernplattform sowie Social-Media-Support und Übersetzungsleistungen.

THEIA International e.V.

Der Kölner Verein Theia International ist 2018 mit globalen Bildungsprogrammen und Projekten im Ausland für Kinder und Jugendlichen (UN-Nachhaltigkeitsziel SDG 4 ) gestartet. Theia bietet bieten Schülern, Studenten und Auszubildenden erstmals die Möglichkeiten in seinen holistischen CIRCULAR EDUCTION PROGRAMMEN zwischen Präsenz-, Blended- und Online-Lernen zu wechseln, mit Peers, Mentoren und Moderatoren konkreten Projekten zu leiten und sich an den Besten in Zukunftsfeldern zu orientieren und das ihrer Lebensphase entsprechend. Dazu hat der Verein ein Netzwerk aus internationalen Universitäten, Un-Learning Societies, Unternehmen, Entrepreneuren und Mentoren aus den verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeitsziel aufgebaut.

