DEKV: Pflegepersonaluntergrenzen dürfen die qualifizierte Patientenversorgung nicht gefährden

Per Verordnung wird das

Bundesgesundheitsministerium die ab 2020 geltenden

Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen im

Krankenhaus festlegen und legte am 09. September 2019 den

Referentenentwurf dazu vor. „Für den Deutschen Evangelischen

Krankenhausverband ist es wichtig, dass die neuen

Pflegepersonaluntergrenzen eine moderne Gestaltung der Pflege

ermöglichen, wie sie in den Krankenhäusern bereits täglich gelebt

wird. Dies bedeutet vor allem eine moderne, arbeitsteilige

Gestaltung, die darauf abzielt, die examinierten Pflegefachkräfte zu

entlasten und zu unterstützen. Nur so können sie sich auf ihre

pflegerischen Kernaufgaben konzentrieren. Um dieses Ziel zu

erreichen, werden neben Pflegehilfskräften in den Krankenhäusern

weitere Gesundheitsfachkräfte mit unterschiedlichen Qualifikationen

eingesetzt. Passend zum Bedarf auf den Stationen sind das zum

Beispiel Medizinische Fachangestellte, Anästhesietechnische

Assistenzen, Notfallsanitäterinnen und -sanitäter oder

Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen. Dieser Mix an

Qualifikationen trägt maßgeblich dazu bei, alle Patientengruppen

qualifiziert und bedarfsgerecht zu versorgen. Und nur so kann die

Sicherheit der Patienten durch ausreichend Personal sichergestellt

werden“, erklärt Christoph Radbruch, Vorsitzender des Deutschen

Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).

Besondere Patientenbedürfnisse im interdisziplinären Team erfüllen

Ein Bereich, für den ab 2020 die Pflegepersonaluntergrenzen

erstmals festgelegt werden sollen, ist die Neurologie. Hier werden

unter anderem Patientinnen und Patienten mit Epilepsie und schweren

geistigen Behinderungen betreut. Die Erfahrung aus den evangelischen

Epilepsiezentren, in denen jährlich etwa 2.500 Patientinnen und

Patienten mit dieser Hauptdiagnose versorgt werden, zeigt, dass diese

Patientengruppe am besten in einem interdisziplinären Team

qualifiziert und bedarfsgerecht versorgt werden kann: Für Ärzteschaft

und Pflegefachkräfte wird die richtige Diagnose sowie die

Einschätzung und Behandlung des vorliegenden Krankheitsbildes häufig

erschwert. Ein Grund ist die oftmals eingeschränkte

Kommunikationsfähigkeit der Erkrankten. Hinzu kommt, dass sich

Menschen mit Epilepsie und schweren geistigen Behinderungen oft

herausfordernd verhalten: Sie versuchen wegzulaufen, schreien oder

möchten sich nicht behandeln lassen. Eine Ursache für dieses

Verhalten kann Angst vor der ungewohnten Situation im Krankenhaus und

fremden Menschen sein. Für die Patientinnen und Patienten ist ihr

Verhalten aber auch eine Form der Kommunikation, die ihre

eingeschränkte Sprachfähigkeit ausgleicht. Heilerziehungspflegerinnen

und Heilerziehungspfleger bringen durch ihre Ausbildung die

Qualifikation mit, diese nonverbale Kommunikation zu entschlüsseln.

Im interdisziplinären Team mit Pflegefachkräften, Ärztinnen und

Ärzten tragen sie daher bei der prästationären und stationären

Aufnahme, in der stationären Behandlung und im Entlassmanagement

wesentlich zu einer bedarfsgerechten und qualifizierten Versorgung

dieser besonders schutzbedürftigen Patientinnen und Patienten bei.

„Um die bedarfsgerechte und qualifizierte Versorgung der Patientinnen

und Patienten sicherzustellen, müssen im Verordnungsverfahren der

Pflegepersonaluntergrenzen weitere Gesundheitsfachberufe

berücksichtigt werden. Ganz besonders liegen uns dabei vulnerable

Patientengruppen wie Menschen mit Epilepsie und schweren geistigen

Behinderungen am Herzen. Daher fordern wir, dass

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger bei der

Versorgung von Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen für die

Erfüllung der Pflegepersonaluntergrenzen in der Neurologie ebenso

angerechnet werden können wie Pflegehilfskräfte“, betont Radbruch.

