Delegation aus Kommunen, EKD und SEEBRÜCKE in Griechenland veröffentlicht gemeinsame Erklärung

Auf ihrer zweitägigen Reise nach Griechenland haben sich die

Teilnehmer der gemeinsamen Delegation aus Kommunen, Evangelischer Kirche in

Deutschland (EKD) und SEEBRÜCKE einen Eindruck zur Lage auf dem griechischen

Festland und auf der Insel Lesbos gemacht. Die Delegation hat dazu eine

gemeinsame Erklärung mit politischen Forderungen erstellt, die wir Ihnen gerne

zusenden.

Bild- und Videomaterial der Reise für Pressezwecke finden sich Nachmittag online

unter www.flickr.com/photos/182484714@N08/albums/72157713276326336

Für Anfragen während des Besuchs wenden Sie sich bitte an Liza Pflaum, +49(0)178

3038787.

——-

Uns erreichen derzeit die Nachrichten, die von einer Öffnung der türkischen

Grenzen für Geflüchtete berichten. Die ersten Menschen sind bereits auf Lesbos

eingetroffen. In den nächsten Tagen und Wochen könnte die Zahl der Menschen in

den griechischen Flüchtlingslagern drastisch steigen. Das zeigt nun noch mehr,

wie dringend eine Lösung hier vor Ort in Griechenland gefunden werden muss.

Dieses Elend muss ein Ende finden: Zehntausende Menschen werden auf den

griechischen Inseln, auf europäischem Boden, in bitterer Not festgehalten. Dabei

ist die Hilfsbereitschaft groß. Es gibt viele Städte, Kommunen und Landkreise,

Kirchengemeinden und zivilgesellschaftliche Gruppen in Deutschland, die hier

helfen wollen, es aber nicht dürfen. Es fehlt ein europaweiter Mechanismus, wie

ankommende geflüchtete Menschen in der EU verteilt werden.

“Unsere Kommunen, unsere Städte, unsere Landkreise und Kirchengemeinden, müssen

Zufluchtsorte für alle Menschen bleiben, die Anspruch auf Hilfe und Schutz

haben.” erklären die Teilnehmenden einer gemeinsamen Delegation von Städten,

Ländern, Evangelischer Kirche in Deutschland (EKD) und der SEEBRÜCKE.

Alle Forderungen ihrer “Erklärung von Lesbos” im Wortlaut:

Erklärung von Lesbos

Seit Monaten müssen mehr als 40.000 Menschen auf den ägäischen Inseln ausharren.

Auch viele Familien, Kinder und Jugendliche sind in völlig überfüllten Hotspots

untergebracht.

Wir sind Zeugen unhaltbarer Zustände: Menschen müssen in bitterer Kälte

schlafen. Hygiene gibt es nicht. Es fehlt an medizinischer Versorgung, an

Nahrungsmitteln, dem Allernötigsten zum Überleben. Die Hotspots wurden im

Zusammenhang des erst 2016 verhandelten EU-Türkei-Abkommens eingerichtet. Diese

humanitäre Katastrophe ist folglich politisch gemacht. Es muss alles dafür getan

werden, die menschenunwürdigen Bedingungen in diesen Lagern unverzüglich zu

beenden. Insbesondere darf sich die dringend gebotene Neuausrichtung des

europäischen Asylsystems keinesfalls am EU-Türkeiabkommen orientieren.

Wir werden uns mit dieser Politik nicht abfinden und weiter für

Mitmenschlichkeit einstehen. Unsere Kommunen, unsere Städte, unsere Landkreise

und Kirchengemeinden, müssen Zufluchtsorte für alle Menschen bleiben, die

Anspruch auf Hilfe und Schutz haben.

Gemeinsam mit vielen Verantwortlichen aus Kommunen, Kirchen und der

Zivilgesellschaft fordern wir daher:

I. Familien zusammenführen – geltendes Recht umsetzen Wir fordern die schnelle

Familienzusammenführung von Schutzsuchenden in Griechenland mit ihren Verwandten

in Deutschland. Ihre Aufnahme ist kein Gnadenakt, sondern die Erfüllung des

Rechtsanspruchs auf Familienzusammenführung im Rahmen der Dublin-Verordnung.

Hier sind die deutschen Behörden in der Verantwortung. Auch andere Rechte müssen

erfüllt werden, wie die angemessene Unterbringung und ein faires Asylverfahren.

II. Alle unbegleiteten Minderjährigen evakuieren Wir fordern die sofortige

Aufnahme aller unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge durch willige

EU-Staaten. Deutschland sollte hier vorangehen. Die Dublin-Verordnung bietet

alle Möglichkeiten, die humanitären Aufnahmen zu realisieren.

III. Kommunale Aufnahme ermöglichen

Wir fordern, Ländern, Städte, Kommunen und Landkreisen die zusätzliche Aufnahme

von geflüchteten Menschen zu ermöglichen, z. B. durch eine Änderung der

Aufnahmeanordnung nach § 23 Abs. 1 AufenthG. Bundesländer sollen in

Eigenverantwortung Landesaufnahmeprogramme starten können, ohne von der

Bundesregierung blockiert zu werden. Aktuell sind derartige

Landesaufnahmeprogramme für unbegleitete Minderjährige aus Griechenland in

Berlin, Bremen, Thüringen und Hamburg in der Diskussion. So können Städte

tatsächlich zu “sicheren Häfen” werden!

IV. Das EU-Türkeiabkommen darf keine Blaupause für das europäische Asylsystem

sein Wir fordern einen Neustart der europäischen Asylpolitik, bei dem die

Interessen der Mitgliedstaaten und der Schutzsuchenden gleichermaßen

berücksichtigt werden. Es braucht sichere und legale Wege für Asylsuchende und

für Migranten. Die aktuell in EU-Kommission und Mitgliedstaaten diskutierten

Reformpläne mit Hotspots an den europäischen Außengrenzen sind dafür völlig

ungeeignet. Menschen allein wegen ihres Asylgesuches zu inhaftieren, verstößt

gegen geltendes europäisches Recht. Es ist offenkundig, dass die bestehenden

Lager keine Entlastung der Außengrenzstaaten bewirken. Ganz im Gegenteil werden

Räume der Rechtlosigkeit und des Elends geschaffen. 28. Februar 2020

Pressekontakt:

Carsten Splitt

Evangelische Kirche in Deutschland

Pressestelle

Stabsstelle Kommunikation

Herrenhäuser Strasse 12

D-30419 Hannover

Telefon: 0511 – 2796 – 269

E-Mail: presse@ekd.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55310/4533617

OTS: EKD Evangelische Kirche in Deutschland

Original-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell