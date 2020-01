Demo 18. Januar – Der Landwirtschaft eine Perspektive geben: Agrarwende anpacken!

Wenige Tage vor der großen “Wir haben es satt!”-Demonstration am

18. Januar fordern 100 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft von

der Bundesregierung, das Höfe- und Insektensterben zu stoppen, das

EU-Mercosur-Abkommen zu verhindern und endlich die Klimakrise ernsthaft zu

bekämpfen. Auf einer Pressekonferenz in Berlin warfen Bündnis-Vertreter*innen

der Regierung vor, Bauernhöfe weiter die eigenen politischen Versäumnisse

ausbaden zu lassen statt sich den Zukunftsaufgaben zu stellen.

“Agrarwende anpacken, Klima schützen!” lautet das Motto der Demonstration, bei

der zum Auftakt der Grünen Woche wieder Zehntausende auf die Straße gehen. Im

Schulterschluss mit der Gesellschaft treten Bäuer*innen, Imker*innen,

Bäcker*innen und Köch*innen am Samstag im Berliner Regierungsviertel für

artgerechte Tierhaltung, Artenvielfalt und konsequenten Klimaschutz ein.

Während der EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte muss Deutschland

mit der EU-Agrarreform die Agrarwende anschieben. Damit bekommen die Bauernhöfe

eine Zukunft, die Tiere mehr Platz und der Klimaschutz eine Chance – und die

gesamte Landwirtschaft würde endlich wieder von der Gesellschaft akzeptiert.

Saskia Richartz (“Wir haben es satt!”-Sprecherin) sagt mit Blick auf die

EU-Agrarreform, deren Verhandlungen 2020 auf die Zielgerade einbiegen: “Julia

Klöckner muss jetzt endlich der zukunftsfähigen Landwirtschaft eine Perspektive

geben. Mit den 60 Milliarden Euro an EU-Agrar-Fördergeldern im Jahr können

europaweit Bäuerinnen und Bauern bei der Agrarwende unterstützt werden. Statt

auf Billigexporte und unfaire Handelsabkommen sollte die Bundesregierung auf

hochwertiges, regionales Essen setzen. Dann müssten die Bäuerinnen und Bauern

auch nicht mehr befürchten, dass sie die Zeche für eine falsche Politik zahlen

müssen.”

Georg Janßen (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft) erklärt für die

bäuerlichen Organisationen im Demonstrations-Bündnis: “Der Umbau der

Landwirtschaft ist eine große Herausforderung. Damit dieser gelingt, muss der

Schlingerkurs des Bundeslandwirtschaftsministeriums aufhören. Wir Bäuerinnen und

Bauern machen Politik und Gesellschaft ein konkretes Angebot: Bis 2035 werden

wir in Deutschland flächendeckend umwelt- und klimaschonenden Ackerbau

praktizieren und unsere Nutztiere artgerecht halten, wenn hierfür endlich ein

politischer und wirtschaftlicher Rahmen geschaffen wird.”

Reinhild Benning (Germanwatch) blickt auf ein Jahrzehnt

Landwirtschaftsministerium unter Führung der CDU/CSU zurück: “Ein Jahrzehnt des

organisierten Versagens im Agrarministerium liegt hinter uns. Zuerst unternahm

Ilse Aigner zu lange nichts gegen Dioxin-Eier, dann kam Christian Schmidts

Alleingang bei der Glyphosat-Wiederzulassung. Die jetzige Ministerin Julia

Klöckner schwingt im Nestlé-Video Lobreden auf die Ernährungsindustrie und

verhindert zugleich die Lebensmittel-Ampel und die verbindliche

Haltungskennzeichnung auf Fleisch. Die Bundesregierung verstärkt die Macht der

Lebensmittel- und Agrar-Chemie-Konzerne – auf Kosten von bäuerlichen Existenzen,

mehr Transparenz und gesunder Ernährung.”

Antonio Andrioli (Universitätsprofessor und Agrar-Experte aus Brasilien) sagt:

“Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten wäre

fatal für die bäuerliche Landwirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks. Damit

würde sich das agrarindustrielle Modell mit Gentechnik, Pestiziden und

Tierfabriken noch mehr verfestigen. Wir freuen uns, dass auch in Deutschland der

Protest gegen das Abkommen wächst. Deutschland muss ein Veto einlegen, nicht

zuletzt damit die Brandrodungen im Amazonas eingedämmt werden.”

Nicolas Barthelmé (Du bist der Chef! Die Verbrauchermarke) berichtet, wie in

Frankreich Verbraucher*innen gemeinsam Verantwortung für Bauernhöfe übernehmen:

“Wer weiß, was drin steckt und entscheiden darf, wie Lebensmittel produziert

werden sollen, zahlt auch einen höheren Preis für gutes Essen. Wenn die Menschen

eine echte Wahl haben, entscheiden sie sich an der Ladentheke für mehr

Umweltschutz, Tierwohl und faire Preise für die Bauernhöfe. Dafür braucht es

Mitbestimmung und Transparenz – und das stellen wir mit unserer Initiative

sicher, die demnächst auch in Deutschland auf den Markt kommt.”

Hintergrund:

Die “Wir haben Agrarindustrie satt!”-Demonstration wird von Tausenden Bäuerinnen

und Bauern – konventionell und bio – getragen, von denen etliche mit ihren

Traktoren aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen. Zusammen mit rund 100

Organisationen aus der Gesellschaft treten sie für eine Landwirtschaft und

Lebensmittelpolitik ein, in der Bauernhöfe fair entlohnt werden und sich alle

Menschen gesund ernähren können. Die Demonstration am 18. Januar beginnt um 12

Uhr am Brandenburger Tor. Auf der Bühne sprechen die alternative

Nobelpreis-Trägerin Vandana Shiva, Mitglieder von Fridays for Future,

Imker*innen, Bäuer*innen, Naturschützer*innen und viele mehr. Alle Menschen, die

sich für gute Landwirtschaft und gesundes Essen einsetzen, sind herzlich

willkommen.

Weitere Informationen: www.wir-haben-es-satt.de

Für Rückfragen:

Saskia Richartz, “Wir haben es satt!”-Sprecherin, Mobil: 0177-8905054, E-Mail:

richartz@meine-landwirtschaft.de

Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche

Landwirtschaft, Mobil: 0170-4964684, E-Mail: janssen@abl-ev.de

Reinhild Benning, Referentin für Landwirtschaft und Tierhaltung bei Germanwatch,

Mobil: 0175-7263779, E-Mail: benning@germanwatch.org

Prof. Dr. Antônio Andrioli, Agrar-Experte und Mitbegründer der Bundesuniversität

“Fronteira Sul” (Brasilien), Mobil: 0176-61171940, E-Mail:

antonioandrioli@yahoo.com.br

Nicolas Barthelmé, Gründer des deutschen Ablegers von “Du bist hier der Chef!

Die Verbrauchermarke”, Mobil: 0163-8807552, E-Mail: nicolas@dubisthierderchef.de

Terminübersicht:

Mittwoch, 15.01.20, 11 Uhr: Imker-Protest gegen Klöckners Agrarpolitik. Ein

Brandenburger Imkerpaar übergibt vier Tonnen Glyphosat-belasteten Honig an die

Agrarministerin.

Ort: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Wilhelmstr. 54, 10117

Berlin

Freitag, 17.01.20, ab 17 Uhr: “Schnippeldisko – Topf, Tanz, Talk”. Rund 1.000

Engagierte kochen bei Vorträgen und Musik eine leckere Suppe für die

Demonstration.

Ort: Zirkus Cabuwazi, Flughafen Tempelhof, Columbiadamm 84, 10965 Berlin.

Samstag, 18.01.20, ab 8 Uhr: Traktoren-Demonstration vom StadtGut Blankenfelde

(Hauptstr. 24-30, 13159 Berlin-Pankow) zur Int. Agrarministerkonferenz (s.u.).

Gerne vermitteln wir schon im Vorfeld Interviews mit Bäuerinnen und Bauern, die

mit dem Traktor aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen.

Samstag, 18.01.20, 10 Uhr: Übergabe der bäuerlichen Protestnote an

Bundesministerin Klöckner bei der Int. Agrarministerkonferenz (Auswärtiges Amt,

Werderscher Markt 1, 10117 Berlin).

Samstag, 18.01.20, ab 12 Uhr: “Wir haben Agrarindustrie satt!”-

Großdemonstration. Motto: “Agrarwende anpacken, Klima schützen!”

Ort: Brandenburger Tor, Platz des 18. März, 10117 Berlin.

Abschlusskundgebung ab ca. 14.30 Uhr am Brandenburger Tor.

Pressekontakt:

Christian Rollmann, “Wir haben es satt!”-Pressesprecher

Telefon: 030-28482438, Mobil: 0151-51245795

E-Mail: presse@meine-landwirtschaft.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64126/4490133

OTS: Campact e.V.

Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell