„Der Anfang vom Ende des kirchlichen Arbeitsrechts in Deutschland!“ / Rechtsexperten begrüßen das heutige Urteil des EuGH

Die Rechtsexperten des Instituts für

Weltanschauungsrechts (ifw) begrüßen das heutige Urteil des

Europäischen Gerichtshofes (EuGH), das die Kündigung eines Chefarztes

wegen „fehlender Loyalität“ zur katholischen Kirche als verbotene

Diskriminierung nach Art. 21 der Charta der Europäischen Union

gewertet hat. Ingrid Matthäus-Maier, ehemalige stellvertretende

Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied im ifw-Beirat und

Sprecherin der „Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am

Arbeitsplatz“, bezeichnete das Urteil als „Anfang vom Ende des

kirchlichen Arbeitsrechts in Deutschland“.

Wörtlich sagte Matthäus-Maier: „Endlich hat der Spuk ein Ende! Die

Kirchen haben nie freiwillig auf ihre Privilegien verzichtet, sondern

nur, wenn die Gerichte sie dazu gezwungen haben. Die

Kirchenverantwortlichen haben nicht aus der Vergangenheit gelernt und

stets nur millimeterweise nachgegeben – nun müssen sie ein ganzes

Jahrhundert an Emanzipationsbewegung nachholen. Die Politik hat sich

seit Jahren davor gedrückt, die 1,2 Millionen Beschäftigen von

Diakonie und Caritas vor religiöser Diskriminierung zu schützen.

Stets hieß es in Berlin, dies müsse die Kirche selbst lösen, doch

dieses Argument hat spätestens durch das heutige Urteil seine

Gültigkeit verloren.“

Matthäus-Maier kritisierte in ihrer Stellungnahme, die sie im

Namen des Instituts für Weltanschauungsrecht abgab, dass sich die

Kirchen noch immer darauf berufen, dass für ihre Mitarbeiter

Sonderregeln gelten müssten. „Aber“, so Matthäus-Maier, „Ärzte sollen

heilen und nicht missionieren! Das hat die Kirche bis heute nicht

verstanden. Deshalb muss der Gesetzgeber aktiv werden. Die bisherige

Passivität der Politik ist unerträglich. Es ist den Angestellten der

Kirchen nicht zumutbar, sich einzeln durch die Instanzen zu klagen,

um zu ihrem Recht zu kommen. Das kirchliche Arbeitsrecht muss

abgeschafft und Diakonie und Caritas endlich behandelt werden wie

jeder andere Wohlfahrtsverband auch!“ Es dürfe auch nicht sein, dass

in ganzen Regionen Krankenhäuser und Kitas zu 50, 60 oder noch mehr

Prozent in kirchlicher Trägerschaft seien. Denn dann bestehe „keine

echte Wahlfreiheit – weder für die Mitarbeiter noch für die

Bürgerinnen und Bürger, die auf soziale oder medizinische

Dienstleistungen angewiesen sind.“

Matthäus-Maier wertete die Entscheidung des EuGH auch als einen

Erfolg der Kampagne „Gegen religiöse Diskriminierung am

Arbeitsplatz“, die seit 2012 die Missstände im kirchlichen

Arbeitsrecht kritisiert. Das Thema wurde nicht zuletzt dank dem

Einsatz der ehemaligen SPD-Spitzenpolitikerin vor einigen Jahren in

den Medien breit diskutiert und mit mehreren Sondersendungen in

Rundfunk und Fernsehen bedacht. „In der Politik haben unsere

Argumente, die in der Bevölkerung stets auf große Zustimmung trafen,

leider kaum Wirkung gezeigt“, meinte Matthäus-Maier, „umso mehr freue

ich mich deshalb darüber, dass die Richter am EuGH den eklatanten

Widerspruch zu Art. 21 der Charta der Europäischen Union erkannt

haben, auf den wir schon seit vielen Jahren hinweisen.“

