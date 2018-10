Der Barnim ist eine starke Wirtschaftsregion

Der Barnim ist aus Sicht der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) eine starke Wirtschaftsregion im Land. Die WFBB hat seit ihrer Gründung im Jahr 2001 gemeinsam mit ihren regionalen Partnern insgesamt 279 Unternehmensprojekte im Landkreis unterstützt. Damit verbunden sind 1.143 Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von 316,6 Millionen Euro. Heute trifft sich die WFBB zu Gesprächen mit Landrat Daniel Kurth und Rüdiger Thunemann, Geschäftsführer der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft WITO.

„Der Barnim ist eine starke Wirtschaftsregion mit einem breiten Branchenmix. Gerade Bernau und Eberswalde haben sich zu beeindruckenden Qualitätsstandorten mit Ausstrahlung auf das Umland bis in die Bundeshauptstadt Berlin entwickelt“, erklärt WFBB-Geschäftsführer Dr. Steffen Kammradt. „Dazu zählen beispielsweise die starken Automobilzulieferer Finow Automotive und Schmidt Maschinenbau in Eberswalde oder Weber Motor in Bernau. Weitere profilierte Unternehmen im Kreis sind der Hersteller von Hygenieprodukten TZMO in Biesenthal, der Bernauer Spielzeugroboter-Entwickler Kinematics, die Eberswalder Wurst in Britz oder der Medizintechnik-Spezialist Meytec in Werneuchen. Sie werden bei ihrer weiteren Entwicklung von der WFBB unterstützt.“

Mit Landrat Daniel Kurth und WITO-Geschäftsführer Rüdiger Thunemann spricht die WFBB heute über die weitere Zusammenarbeit. „Das gute Teamwork der Wirtschaftsförderung ist ein Markenzeichen und ein Standortvorteil Brandenburgs. Diesen Pluspunkt im internationalen Standortwettbewerb wollen wir weiter stärken“, betont WFBB-Geschäftsführer Dr. Steffen Kammradt. Allein im vergangenen Jahr hat diese gute Kooperation zu 20 Unternehmensprojekten geführt, mit denen 41 Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von 8,5 Millionen Euro verbunden sind. Bei den Projekten handelt es sich um Neuansiedlungen, Erweiterungsinvestitionen, Innovationsprojekte und technologieorientierte Existenzgründungen.