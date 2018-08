Der Fundamentalismus, seine Entstehung und Gefahren – Einblicke in die Entwicklungen im Nahen Osten

In vielen Ländern im Nahen Osten müssen sich Menschen jeden Tag mit problematischen Umständen auseinandersetzen. Gewalt, Armut, Analphabetismus und ein Mangel an zugänglicher Bildung sind nur einige Beispiele. Der Fundamentalismus ist einer der Hauptgründe für die Zustände in diesen Ländern. Doch wie ist es zu dem aktuellen Zustand gekommen und wie können westliche Unternehmen und Organisationen in solch geplagten Ländern einen Unterschied bewirken oder Handel betreiben? Das vorliegende Buch setzt sich hauptsächlich mit der Analyse zur Erklärung und Beschreibung der Ursachen für die aktuellen dramatischen Entwicklungen in den Ländern des Nahen Ostens auseinander.

„Der Fundamentalismus, seine Entstehung und Gefahren“ von Mag. Abdel Rahman Al Machtouly wird vor allem für folgende Zielgruppen eine wesentliche Bedeutung haben: Unternehmer, die interessante Geschäfte in den Ländern des Nahen Ostens abwickeln und daher großes Interesse haben, ausführliche Informationen über die existierenden Risiken in dieser Region zu erhalten, Leser, die sich für die Entwicklung in der Region des Nahen Ostens interessieren, und Studenten, die sich mit den politischen und geschichtlichen Entwicklungen in den arabischen Ländern befassen. Aber auch Wissenschaftler, die sich mit der Komplexität der aktuellen Entwicklung in den Ländern des Nahen Ostens auseinandersetzen, werden in diesem Buch hilfreiche Informationen finden.

„Der Fundamentalismus, seine Entstehung und Gefahren" von Mag. Abdel Rahman Al Machtouly ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-4259-9 zu bestellen.

