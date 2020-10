Die zerrissene Zeit – Ein literarischer Blick auf die gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit

Ob die vermeintliche Einschränkung der persönlichen Freiheit durch Corona-Vorgaben, Fridays for Future-Aktionen oder die scheinbar ewige Debatte über den Klimawandel. Die Autoren des Buches “Die zerrissene Zeit” lassen kaum ein aktuelles Thema aus und sei es auch noch so brisant und umstritten. So werden in der Anthologie unter anderem Rassismus, politischer Extremismus, religiöser Fanatismus, ökologische Nachhaltigkeit, Armut und Homophobie aus einer belletristischen Perspektive behandelt.

Die Geschichten dienen als exemplarische Darstellungen der Spaltkeile unserer Gesellschaft und rücken die jeweilige Thematik in den Fokus, ohne mit dem Finger auf konkrete Personen zu zeigen. Dabei gehen die Autoren teilweise sehr humorvoll vor, andere setzen dem Leser allerdings mit der reinen Wahrheit einen Schlag ins Gesicht. “Die zerrissene Zeit” ist ein Werk, das zum Nachdenken anregt und deutlich macht, dass jeder Einzelne einen Beitrag zur Verbesserung leisten kann.

Der Herausgeber der Anthologie, Matthias Rieger, wurde 1979 geboren. Neben seiner Tätigkeit als Publizist ist er Autor und Lektor. In seinem eigenen Verlag veröffentlicht er politische Anthologien, Romane mit den Schwerpunkten Fantasy und Thriller sowie Jugendbücher.

“Die zerrissene Zeit” von Leonie Koch, Josephine König, Mavie Woolf, Jonas Thüringer, Christine Kayser, Anne Moog, Anton Elster, Christin Feldmann, Tiina-Maria Leinonen, Maline Kotetzki, Monika Hürlimann, Nora Brandt, Christian Mutzel, Andrea Brenner, Julius Südhoff, Renate Schiansky, Tobias Lagemann, Hans-Martin Große-Oetringhaus, Adi Halfon, Gerhard Schönbeck, Janine Lancker, Wolfgang Breitkopf, Manuel Bogner, Finn Lorenzen, Sabine Reifenstahl, Daniel Mylow, Marius Gugelberger, Kaia Rose und Matthias Rieger (Hrsg.) ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13670-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de