Der Kampf ums Kanzleramt in der Analyse: Neuer Wahl-Podcast „REDEZEIT“ mit Franca Lehfeldt und Heiner Bremer von RTL und ntv

In weniger als 100 Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Nach sechzehn Jahren an der Spitze des Landes verabschiedet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel von der Macht. Zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik tritt somit kein:e Amtsinhaber:in an – das Rennen ist auch deshalb so offen wie nie. Aber wie würde sich unser Leben durch eine grün, rot oder schwarz geführte Regierung verändern? Was steckt hinter den Slogans? Und welche Machtspiele laufen hinter den Kulissen? Diesen Fragen widmet sich „REDEZEIT“ (https://audionow.de/podcast/e72abbfb-ea8d-4b77-af07-cf0aea563209), der neue Wahl-Podcast mit Franca Lehfeldt und Heiner Bremer von RTL und ntv, produziert von der Audio Alliance, der ab sofort auf AUDIO NOW und allen anderen Plattformen abrufbar ist.

Der Wahlkampf für die Bundestagswahl im September geht nun in die heiße Phase. Doch wer wird Angela Merkels Erbe antreten: Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) oder doch Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)? In „REDEZEIT“ diskutieren und analysieren Franca Lehfeldt (32), Chefreporterin im RTL/ntv-Hauptstadtstudio, und der Kult-Journalist und Politikexperte Heiner Bremer (79) jeden Freitag den Kampf ums Kanzleramt.

Franca Lehfeldt: „Heiner Bremer und ich wollen die Hörer nicht belehren, sondern aus zwei Perspektiven den Wahlkampf erzählend einordnen. Einmal aus der Sicht des Urgesteins, das die langen Linien beurteilt, einmal durch die Newcomerin, die die neusten Gerüchte auf den Fluren der Hauptstadt kennt. Mal Generationendialog, mal Generationenkonflikt – unser Ziel ist immer, dass unsere Hörer sich ein eigenes Bild machen können.“

In der ersten Folge, die ab heute abrufbar ist, sprechen Franca Lehfeldt und Heiner Bremer unter anderem darüber, wie im Wahlkampf die Parteien die Wählenden gewinnen wollen, über die Gefahr, die von der Delta-Variante in der Corona-Krise ausgeht sowie über die Fußball-Europameisterschaft und den Streit um die Regenbogenfarben auf Armbinden und im Stadion.

Der RTL/ntv-Podcast „REDEZEIT- der Wahl-Podcast mit Franca Lehfeldt und Heiner Bremer“ ist eine Produktion der Audio Alliance und erscheint ab sofort immer freitags bei AUDIO NOW und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

