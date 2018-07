Der Tagesspiegel: Ausländer in die Bundeswehr? Geteiltes Echo unter Verteidigungsexperten

Erwägungen des Verteidigungsministerium, dem

Personalmangel bei der Bundeswehr mit Rekrutierungen im Ausland zu

begegnen, sind bei deutschen Verteidigungspolitikern auf ein

geteiltes Echo gestoßen. Der verteidigungspolitische Sprecher der

Unions-Bundestagsraktion, Henning Otte, sagte dem Berliner

„Tagesspiegel“ (Montagausgabe), es möge Einzelfälle geben, in denen

ein EU-Ausländer eine dringend benötigte Spezialfähigkeit in die

Bundeswehr einbringen könne, deswegen das Bild einer Söldnerarmee an

die Wand zu malen, sei Unsinn, aber: „In den deutschen Streitkräften

müssen in erster Linie Deutsche dienen“.

https://www.tagesspiegel.de/politik/personalmangel-bei-bundeswehr-

von-der-leyen-erwaegt-aufnahme-von-auslaendern-in-truppe/22830842.htm

l

