Der Tagesspiegel: CSU-Bundestagsabgeordneter Hoffmann verlangt „klares Bekenntnis zur Neuordnung an der Parteispitze“

In der Landesgruppe der CSU im Bundestag gibt es

Kritik am Umgang ihrer Partei mit dem Wahldebakel in Bayern. „Zu

sagen, erst mal bilden wir eine Regierung und dann gucken wir mal,

ist das falsche Signal“, sagte der CSU-Abgeordnete Alexander Hoffmann

dem Berliner „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe). Es brauche jetzt „ein

klares Bekenntnis zur Neuordnung an der Parteispitze“ und auch einen

entsprechenden Zeitplan. Und das alles müsse in überschaubarer Zeit

zu einem neuen oder einer neuen Parteivorsitzenden führen.

Es sei ja richtig, vorrangig auf die Stabilität in Bayern achten,

sagte Hoffmann. Aber deshalb die Debatte um personelle Konsequenzen

nach hinten zu schieben, gehe nicht an. „Warum das eine das andere

ausschließen soll, will mir nicht einleuchten.“ Die

Parteivorsitzenden Theo Waigel und Erwin Huber seien nach schlechten

Wahlergebnissen auch zügig zurückgetreten, ohne dass das die Partei

destabilisiert habe.

https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-der-landtagswahl-in-bayer

n-csu-abgeordnete-wollen-seehofer-abloesung/23193894.html

