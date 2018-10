neues deutschland: Neue Studie deckt auf: Viele Lebensmittel erfüllen Fairtrade-Standards nicht

Etikettenschwindel in der Schulmensa: Eine Studie

der Christlichen Initiative Romero (CIR) hat herausgefunden, dass

Cateringunternehmen in Berlin mit bürokratischen Tricks

Fairtrade-Standards bei Lebensmittellieferungen an Schulen im großen

Stil umgehen. Statt glaubwürdige Nachweise wie etwa das

Fairtrade-Siegel oder eine Mitgliedschaft in der World Fair Trade

Organization (WFTO) vorzulegen, präsentierten die

Lebensmittellieferanten eine Eigenerklärung, dass das entsprechende

Produkt nicht zertifiziert werden müsse. „Bei Produkten wie Kaffee

oder Bananen und Reis für das Schulessen ist das natürlich absurd“,

sagt Tabitha Triphaus, eine der Autorinnen der Studie, der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung „neues Deutschland“ (Mittwochausgabe).

»Natürlich gibt es die in fair und bei Bedarf auch im Großgebinde.«

Die Initiative appelliert an den rot-rot-grünen Berliner Senat,

soziale Kriterien in der laufenden Novellierung des Ausschreibungs-

und Vergabegesetzes stärker zu berücksichtigen.

Das Problem sei: »Viele Verwaltungsangestellte wissen nicht über

die geltenden Sozialstandards und die glaubwürdigen Siegel Bescheid«,

so die CIR-Mitarbeiterin. Ein verbreiteter Irrglaube sei es

beispielsweise, dass ein Produkt mit Bio-Siegel automatisch auch fair

gehandelt wurde. »Nicht überall wo bio drauf steht, sind aber auch

faire Arbeitsbedingungen drin«, sagt Triphaus.

