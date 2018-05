Der Tagesspiegel: Datenschutzexperten werfen Facebook und Google Verstoß gegen neue Regeln vor

Experten kritisieren die Umsetzung der neuen

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch große Internetkonzerne.

„Die angepassten Datenschutzerklärungen von Facebook und Google

verstoßen offensichtlich gegen die Datenschutzgrundverordnung“, sagte

Jan Philipp Albrecht (Grüne) dem „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe).

Die neuen Einwilligungserklärungen, die derzeit Nutzern angezeigt

werden, seien zu sehr nach dem „Friss-oder-stirb-Prinzip“

ausgestaltet. Damit widersprechen sie nach Albrechts Ansicht dem

künftig geltenden Kopplungverbot. Demnach dürfen sich Unternehmen

keine umfassenden Zustimmungen zu Datensammlungen geben lassen, damit

ihre Dienste genutzt werden können. Stattdessen dürfen sie nur noch

die Daten erheben, die dafür auch notwendig sind. „Als Grundlage für

die Nutzung einer Google-Mailadresse braucht das Unternehmen nicht

wissen, auf welchen Internetseiten der Besitzer surft“, erklärt

Albrecht. Der Europaabgeordnete hat die ab Freitag europaweit

geltenden Datenschutzregeln maßgeblich mitgestaltet und gilt daher

auch als „Vater der DSGVO“.

Auch der bislang für Facebook und Google zuständige Hamburger

Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar sieht in den angepassten

Einwilligungserklärungen besonderes Konfliktpotenzial. „Verstöße

gegen das Kopplungsverbot werden mit Sicherheit ganz vorn auf der

Liste der Diskussionspunkte stehen“, sagt Caspar. Die konkreten

Umsetzungen müssten zwar noch analysiert werden. „Doch das

Geschäftsmodell, nur Nutzern den Zugang zur bunten Welt der eigenen

Dienste zu erlauben, wenn Sie am Eingang durch umfassende und

scheinbar freiwillige Einwilligungen alle Ihre Daten an die

Diensteanbieter abtreten, dürfte künftig in Frage stehen“, sagt

Caspar.

