Frankfurter Rundschau: Hört auf zu poltern

In Italien regiert bald eine Koalition, deren

tragende Parteien Europa in seiner gegenwärtigen Form ablehnen. Von

den gültigen Absprachen im Rahmen der Währungsunion halten sie

nichts. Einer der Partner, die Lega, ist offen ausländerfeindlich und

stramm nationalistisch. Italien ist ein Schwergewicht in Europa.

Gerät es ökonomisch ins Taumeln, wird der Rest der Gemeinschaft es

kaum auffangen können. Entfernt es sich in der Innen- und

Flüchtlingspolitik von den Grundwerten der EU, wird es in anderen

Staaten kein Halten mehr geben. Deutschland, Frankreich und die

Spitzen der Brüsseler Institutionen sollten bald mit den Führern der

Koalition sprechen. Die Botschaft: Hört auf zu poltern und zu

träumen. Ihr gefährdet eure und unsere Zukunft.

