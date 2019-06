Der Tagesspiegel: Lübcke-Weggefährte wirft CDU „feiges Abtauchen“ vor

Der menschenrechtspolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand, hat die Union mit

eindringlichen Worten zu mehr klarer Kante gegen die Gefährdung der

Demokratie durch Rechtsradikale aufgefordert: „Der Mord an Walter

Lübcke, den ich seit über 20 Jahren kannte und der mehr als ein

politischer Weggefährte war, ist mehr als nur eine neue Qualität

mutmaßlich rechtsextremistischen Terrors“, heißt es in einem

Schreiben an die Unions-Abgeordneten, der dem „Tagesspiegel“

(Mittwochausgabe) vorliegt. „Wir dürfen als Abgeordnete des Deutschen

Bundestages nicht länger feige abtauchen. Es ist und war immer eine

zentrale Aufgabe der liberalen und konservativen Mitte in unserem

Land, das Abdriften von Teilen der gesellschaftlichen Mitte an die

Ränder zu stoppen. Dies tun wir schon länger nicht mehr in

ausreichendem Maß. Dies geht auch nicht damit, dass wir den Parolen

der Ränder folgen. Damit verstärken wir sie nur.“

Die Hinrichtung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübke wäre

ohne das jahrelange systematische Aufheizen und immer aggressivere

Hetzen gegen die offene Gesellschaft und den demokratischen

Rechtsstaat nicht möglich geworden“, betont Brand, der auch

Vorsitzender CDU-Landesgruppe Hessen ist. „Wir müssen die Dinge

endlich beim Namen nennen. Der rechtsextremistische Terror hat ein

Umfeld von Sympathisanten, und die kommen zu einem großen Teil aus

der AfD.“ Alle wüssten das, und kaum jemand rede darüber.

„Stattdessen müssen wir die politische Mitte endlich wieder stärken,

mit Haltung und mit Kampfgeist. Es geht nur mit wehrhafter Haltung

und kämpferischem Einsatz in dieser längst voll entbrannten

Auseinandersetzung um die Stabilität unserer Demokratie, die

keineswegs auf Dauer garantiert ist“, betonte Brand. „Wir sind spät

dran. Für Walter Lübcke zu spät.“

