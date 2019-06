Der Tagesspiegel: Hunderte Maut-Planstellen werden gestrichen – Alle Verträge gekündigt

Die gescheiterte Pkw-Maut hat bisher Kosten von

53,6 Millionen Euro verursacht, zudem müssen hunderte Planstellen

wieder abgebaut werden. Das geht aus einer Vorlage des

Bundesverkehrsministeriums für den Verkehrsausschuss des Bundestags

hervor, die dem „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe) vorliegt. „Ob und

eventuell in welcher Höhe Entschädigungszahlungen auf Grund der

Kündigung des Betreibervertrages zu leisten ist, ist derzeit rein

spekulativ“, heißt es in der Vorlage mit Blick auf Schätzungen von

rund 300 Millionen Euro an Entschädigungszahlungen. „Die

Vertragsverhältnisse mit dem Betreiber für die Erhebung und dem

Auftragnehmer für die Automatische Kontrolle der Infrastrukturabgabe

wurden mit Schreiben vom 18.06.2019 gekündigt“, betont das

Ministerium.

Das Bundesverkehrsministerium hatte trotz einer noch ausstehenden

Klage Österreichs beim EuGH dem Konzertveranstalter CTS Eventim und

seinem österreichischen Partner Kapsch TrafficCom einen rund zwei

Milliarden Euro schweren Auftrag zur Organisation der Maut erteilt.

Der EuGH hatte die Maut gekippt, da inländische Fahrer komplett die

Mautkosten über die KfZ-Steuer erstattet bekommen sollten und somit

unterm Strich nur Ausländer gezahlt hätten. Grüne, FDP und Linke

drohen mit einem Untersuchungsausschuss des Bundestags, sollte

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Mittwoch im

Verkehrsausschuss nicht lückenlos die Verträge offenlegen.

Durch das EuGH-Urteil und die Nicht-Einführung der Maut fehlten

wichtige Einnahmen für die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur,

betont das Ministerium. Hierfür seien bisher zusätzlich insgesamt

rund eine Milliarde Euro eingeplant worden. Zudem seien insgesamt 423

Planstellen zum Aufbau der Maut beim Bundesamt für Güterverkehr

(BAG), dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) und im Verkehrsministerium

geschaffen worden. Zusätzlich im Haushalt für 2020 geplante 120

Stellen würden sofort gestrichen. Auch die anderen Planstellen sollen

weitgehend abgebaut werden. „Alle Personalbesetzungsmaßnahmen in BAG

und KBA wurden gestoppt.“

