Der Tagesspiegel: Ministerpräsident Kretschmer korrigiert Zahlenangaben zu ausreisepflichtigen Asylbewerbern in Sachsen

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer

hat sich korrigiert: Im Interview mit dem „Tagesspiegel am Sonntag“

hatte der CDU-Politiker behauptet, „rund 24000 Asylbewerber“ lebten

in seinem Bundesland, und hinzugefügt: „Davon sind derzeit circa

11700, deren Ausreise rechtlich sofort vollziehbar ist.“ Zwar stimme

es, teilte die Dresdner Staatskanzlei am Sonntag mit, dass es

„derzeit insgesamt 11750 vollziehbar ausreisepflichtige Personen“

gebe, die in Sachsen leben. „Allerdings bezieht sich diese Zahl nicht

ausschließlich auf Asylbewerber“ (Tagesspiegel-Montagausgabe).

https://www.tagesspiegel.de/politik/ministerpraesident-zu-ausreise

pflichtigen-kretschmer-duldungen-muessen-absolute-ausnahme-sein/23073

744.html

