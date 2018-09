Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Maaßen

Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Affäre um

den Verfassungsschutz-Chef:

Ein Rechtsstaat, der bei Sinnen wäre, würde sich Hans-Georg Maaßen

schon lange nicht mehr leisten. Selbst Angela Merkel hätte das wohl

gemerkt – wenn es um die Sache ginge und um die Verfehlungen dieses

Mannes. Aber es geht nicht um die Sache, und wenn, dann nur am Rande.

Merkel wartet lieber ab, in welche Richtung sich die Gewichte

innerhalb der Koalition und in der öffentlichen Debatte verschieben.

Aber der Schaden ist längst angerichtet. Maaßen hatte das Spiel schon

gewonnen, als er seine skandalöse Relativierung der Hetzjagd von

Chemnitz unter die Leute brachte. Seine Zielgruppe – die nicht gerade

aus den besten Freunden der Verfassung besteht – hat er längst

erreicht. Und deren harter Kern wird sich nicht mehr beirren lassen,

nicht von den halben Distanzierungen, die folgten, und nicht vom

Ausgang der Affäre.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell