Der Tagesspiegel: Nach Chemnitz: Porsche-Betriebsrat und Thüringens Wirtschaftsminister rufen zur Toleranz auf

Nach den Krawallen in der sächsischen Stadt

Chemnitz hat Uwe Hück, Betriebsratsvorsitzender des Autobauers

Porsche, die Sachsen zu mehr Toleranz aufgerufen. „Wir haben Menschen

aus über 70 Nationen in unserem Unternehmen. Was aktuell in Chemnitz

geschehen ist, darf nirgendwo in Deutschland nicht Schule machen.

Respekt bedeutet Achtung vor jedem Menschen – egal wo er herkommt,

welche Farbe seine Haut hat, was er arbeitet, ob er arm oder reich

ist“, sagt Hück dem Berliner „Tagesspiegel“ (Mittwochsausgabe). „Was

zählt, ist der Mensch. Wir dürfen Fremdenfeindlichkeit nicht

akzeptieren.“ Der Autobauer mit Zentrale in Stuttgart ist einer der

größten Industriearbeitgeber in Sachsen. Allein in seinem Leipziger

Werk, wo die Modelle Macan und den Panamera gefertigt werden,

beschäftigt die VW-Tochter rund 4000 Arbeitnehmer. In Schwarzenberg

produziert Porsche zudem Karosserieteile. Wolfgang Tiefensee (SPD),

Wirtschaftsminister im Sachsens Nachbarland Thüringen, sagte der

Zeitung: „Ohne Offenheit und Fachkräfte mit Migrationshintergrund

werden wir die für unseren Wohlstand erforderliche Wertschöpfung

nicht generieren können.“ Pegida oder sogar Vorkommnisse mit Neonazis

seien alles andere als gut für Ostdeutschland.

