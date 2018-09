Allg. Zeitung Mainz: Eine Chance / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Sammlungsbewegung „Aufstehen“

Das Wesen Oskar Lafontaines ist von Egomanie

geprägt, kein Zweifel. Doch genauso zweifelsfrei besitzt er Charisma

und überragendes politisches Talent. Dasselbe gilt für Sahra

Wagenknecht. Lafontaine sagt, Ziel der Bewegung „Aufstehen“ sei es,

linken Wählern, die sich in den bisherigen Parteien nicht

wiederfänden, eine Plattform zu bieten. Das trifft in einem Satz

exakt den Punkt. Und Lafontaine weiß, wovon er spricht. Er war es

letztlich, der 2007 die Fusion von WASG (Wahlalternative Arbeit und

soziale Gerechtigkeit) und früherer PDS-Linkspartei zur Partei „Die

Linke“ ins Werk setzte. Deren Ziele vor allem in der Außen- und

Steuerpolitik muss man nicht teilen. Aber Lafontaine und Wagenknecht

haben klug erkannt, dass die gesamte Parteienlandschaft heftig in

Bewegung gerät, und dass auf der linken Seite des politischen

Spektrums ein riskantes Vakuum entstanden ist, weil sich SPD, Grüne

und Linke nicht das Schwarze unterm Fingernagel gönnen. Dass jene

Drei „Aufstehen“ ablehnen, wen wundert–s? Zumal die SPD: Für sie wäre

es der Super-GAU, wenn ihr ehemaliger Parteichef, Kanzlerkandidat und

Bundesfinanzminister seiner alten Partei noch einmal eine Menge

Wasser abgraben würde. Jedoch: Für das Land wäre es besser,

enttäuschte linke Wähler gingen zu Wagenknecht anstatt zur AfD.

Wagenknecht ist glamourös, aber nicht naiv. Deshalb sieht sie das

Flüchtlingsthema weitaus realistischer als die allermeisten Linken,

vielleicht auch realistischer als Merkel. Das ist eine Chance für

„Aufstehen“ und, weit wichtiger, dafür, die Verwandlung Deutschlands

in eine strammrechte Republik nach dem Vorbild Österreichs oder der

Trump-USA zu verhindern.

