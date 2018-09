Der Tagesspiegel:Özdemir: Erdogan muss mich sehen und aushalten

Berlin – Der Staatsbesuch des türkischen

Präsidenten Recep Tayyip Erdogan löst in der Bundespolitik heftige

Debatten aus. Oppositionspolitiker – darunter FDP-Chef Christian

Lindner – sagten aus Protest gegen Erdogans Politik ihre Teilnahme am

geplanten Staatsbankett ab. Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir sagte

dem Tagesspiegel (Montagausgabe) hingegen, er werde an dem Bankett

teilnehmen: „Für mich steht außer Frage, dass Erdogan kein normaler

Präsident ist und ein solches Staatsbankett sicher nicht verdient.

Daher kann ich sehr gut verstehen, wenn sich einige gegen eine

Teilnahme entscheiden – für mich selbst stellt sich diese Wahl so

nicht. Weiter sagte er: „Auch ein noch so mächtiger Präsident kann

unseren Regeln hier nicht entgehen. Er muss mich, der für die Kritik

an seiner autoritären Politik steht, sehen und aushalten.“

