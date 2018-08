Der Tagesspiegel: Seehofer hält Akten zur Abschiebung von Sami A. geheim/ Kommunikation der Behörden in „prioritären Gefährder-Fällen“ gehöre zum Kernbereich innerer Sicherheit

Berlin – Das Bundesinnenministerium unter der

Führung von Horst Seehofer (CSU) will sämtliche Dokumente und

Korrespondenz zum umstrittenen Abschiebe-Fall Sami A. unter

Verschluss halten. Dies geht aus einem Bescheid hervor, den der

Berliner „Tagesspiegel“ vom Ministerium auf einen Antrag nach dem

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) erhalten hat (Samstagausgabe). „Die

Art und Weise, wie Sicherheitsbehörden in prioritären

Gefährder-Fällen miteinander kommunizieren, betrifft den geschützten

Kernbereich der inneren Sicherheit“, heißt es in dem Schreiben. Zudem

könne eine Freigabe der Akten die Verhandlungsposition betroffener

Behörden im Asylstreit um Sami A. schwächen.

https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-um-tunesischen-gefaehrd

er-seehofer-haelt-akten-zur-abschiebung-von-sami-a-geheim/22950958.ht

ml

