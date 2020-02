Deutsche Identität und Heimat – Gesellschaftskritische Einsichten

Identität und Heimat sind in Deutschland aufgrund der Vergangenheit des Landes sehr stark belastete Themen. Laut dem Autor ignoriert man entweder bewusst die Rolle der Identität bei jedem Menschen und vernachlässigt dabei die Bedeutung von Kultur, Sprache und Kunst, oder man versucht, sich in eine internationale oder europäische Identität zu flüchten und vergisst dabei, dass bei jedem Kind die Muttersprache die Grundlage seiner Identität darstellt. Michael Ghanem erklärt, dass sich die deutsche Identität sich einst durch Philosophie, seine Schriftsteller, seine Musik, Ethik und Kultur hervorgetan hat, aber sich leider im 20. und 21. Jahrhundert Rassismus, Nazitum, Engstirnigkeit, Obrigkeitsdenken, Opportunismus, Falschheit, Mangel an Toleranz und Feigheit eingeschlichen hat. Heute bedeutet die deutsche Identität für die meisten Durchschnittsbürger: Pünktlichkeit, Bescheidenheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit. Michael Ghanem stellt die Frage, ob die Vielfältigkeit und die Stärke des Vielvölkerstaats Deutschland im Lauf der Entwicklung zu einem einheitlichen Brei geworden ist.

Die heutige Definition der deutschen Identität vergisst laut “Deutsche Identität und Heimat” von Michael Ghanem das kritische Denken seiner Philosophen, seiner berühmten Dichter und Schriftsteller. Oder die Sehnsucht eines Heinrich Heine nach seiner Heimat. Deutschland ist unter allen Ländern der Welt das Land, das seine größten Söhne und Töchter nicht ausreichend würdigt. Der Autor will, dass die Deutschen zu ihrer Identität und zu ihrer Heimat eine normalere Beziehung haben und zeigt in seinem Buch, warum und wie das gelingen könnte.

"Deutsche Identität und Heimat" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01385-8 zu bestellen.

