Mitteldeutsche Zeitung zur Münchner Sicherheitskonferenz

Seit einem halben Jahrzehnt ist die wachsende deutsche

Verantwortung in der Welt Thema der Münchener Sicherheitskonferenz, auch

Steinmeier hat schon als Außenminister darüber gesprochen. Geschehen ist in

jener Zeit nicht viel. München in diesem Jahr verdeutlicht, dass die Aufgaben

eher größer geworden sind, die Zeit sie zu lösen, aber weniger.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4520982

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell