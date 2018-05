Deutsche U-Boote für eine Krisenregion

Deutschland liefert nach wie vor U-Boote in die

Türkei. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine

kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio

exklusiv vorliegt.

Die Bundesregierung lässt weiterhin die Lieferung von Teilen für

den Bau von U-Booten in die Türkei zu und ermöglicht so die

Produktion dort. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der

Linksfraktion Sevim Dagdelen sagte, während die Aufrüstung von

Panzern einstweilen gestoppt wurde, gehe der Export von Jagd-U-Booten

weiter. Der Konzern ThyssenKrupp Marine Systems TKMS hat 2009

sogenannte Herstellungsgenehmigungen für sechs U-Boote für die

türkische Marine erhalten. TKMS baut die U-Boote gemeinsam mit einem

türkischen Unternehmen. Die Bundesregierung übernahm 2011

Exportgarantien im Wert von knapp 2,5 Milliarden Euro, wie aus der

Antwort der Bundesregierung hervor geht. 2015, 2016 und 2017 begannen

die Firmen mit dem Bau jeweils eines U-Bootes. In der Antwort auf die

kleine Anfrage teilt das Wirtschaftsministerium ebenfalls mit, dass

die Bundesregierung 2017 unter anderem den Export von

Druckmessgeräten, Kabeln für ein Lebensrettungssystem und Teile für

Unterwasser-Ortungsgeräte und Echolot-Anlagen genehmigt hat.

Die Bundesregierung begründet Rüstungsgeschäfte unter anderem mit

einer zurückhaltenden Genehmigungspraxis. Seit dem Putschversuch im

Juli 2016 erfolge eine „restriktive und vertiefte Einzelfallprüfung“,

schreibt das Wirtschaftsministerium. Nach dem Einmarsch türkischer

Truppen in Syrien Anfang 2018 stellte die Regierung einen größeren

Rüstungsauftrag aus der Türkei zurück: Das türkische Militär wollte

Panzer aus deutscher Produktion aufrüsten lassen. Experten halten die

Militäroperation in Syrien für völkerrechtswidrig.

Sevim Dagdelen kritisiert, dass die Bundesregierung den Export von

U-Booten in eine Krisenregion erlaubt: „Die aus Deutschland

exportierten Kriegswaffen, die in der Türkei zusammengebaut werden,

sind als Jagd-U-Boote nahezu perfekt als Offensiv-Waffen für die

türkische Aggressionspolitik im Mittelmeer geeignet.“

Im Februar machte ein Vorfall im Mittelmeer deutlich, wie

angespannt die Sicherheitslage dort ist. Ein Schiff der türkischen

Küstenwache rammte ein griechisches Patrouillenboot. Beide Länder

streiten in der Ägäis um die unbewohnten Felseninseln Imia. Der

Grenzverlauf ist bedeutend für die Bestimmung der Hoheitsgewässer in

der Region und dafür, wer wo Bodenschätze fördern kann. Auch in der

Luft kommt es zu Konfrontationen. Meist dringen türkische Jets in

Gebiete ein, die Griechenland beansprucht.

Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio

NDR Hörfunkkorrespondent Christoph Prössl

Tel.: 030/2288 3550

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell