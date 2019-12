Deutscher Städte- und Gemeindebund macht Druck bei Digitalisierung: “Raus aus der analogen Komfortzone”

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund drängt die Kommunen,

mehr in die Digitalisierung zu investieren. “Wir müssen langsam mal raus aus der

analogen Komfortzone”, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Interview

mit “Stuttgarter Zeitung” und “Stuttgarter Nachrichten” (Samstagausgaben). Zwar

seien 90 Prozent der Kommunen der Ansicht, dass Digitalisierung ein wichtiges

Thema sei. “Aber wenn es um die konkrete Umsetzung geht, haben wir vielerorts

noch Nachholbedarf.”

Schon beim Erarbeiten einer digitalen Strategie seien die Verwaltungen in

Deutschland zu langsam. “Wer die Städte nach ihrer Digitalisierungsstrategie der

nächsten Jahre fragt, bekommt man – von Ausnahmen abgesehen – in der Regel keine

Antwort”, sagte Landsberg. Flächendeckend sei das noch nicht ausgerollt. “Wer

da vorankommen will, muss das Thema zur Chefsache machen – die Führung einer

Kommune muss sich zur Digitalisierung bekennen”, betonte Landsberg. Zudem sage

er den Kommunen: “Fangt da an, wo die Bürger am meisten der Schuh drückt und wo

wir ein Massengeschäft haben – bei Anwohnerparkplätzen zum Beispiel oder An- und

Abmeldungen.”

Das derzeit vielfach geforderte Digitalministerium zur Bündelung der

Zuständigkeiten in der Bundesregierung würde den Kommunen “wahrscheinlich eher

nichts bringen”, sagte der Hauptgeschäftsführer. “Eine Bündelung auf der

Bundesebene wäre sinnvoll, aber ob man dafür gleich ein Ministerium braucht, das

bezweifle ich.” Jedes Ressort habe seine eigenen Ziele und damit auch seine

eigenen Programme. “Mit einer besseren Koordinierung kommt man da schon hin.”

Die Forderung der Gewerkschaft Verdi und des Deutschen Beamtenbundes nach einem

Tarifvertrag Digitalisierung sieht Landsberg skeptisch. “Wenn wir

Digitalisierung voranbringen wollen, muss es nicht nur Anforderungen an das

Personal geben, sondern auch Anreize”, sagte er. “Die Leute müssen merken, dass

ihnen Weiterbildung in ihrer beruflichen Laufbahn etwas bringt.” Ob das nun

direkt ein eigener Tarifvertrag sein müsse, “da mache ich mal ein Fragezeichen”.

Klar sei: “Wer das Thema nicht drauf hat, hat in Zukunft in der Verwaltung

ohnehin geringere Chancen auf eine Karriere.”

