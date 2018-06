Deutschland auf Platz 2 der beliebtesten Arbeitsmärkte der Welt

Deutschland ist als Arbeitsdestination weltweit beliebter denn je

und landet im Ländervergleich auf Rang 2 – lediglich in die USA zieht

es noch mehr Arbeitnehmer. Das zeigt die gemeinsame Studie Decoding

Global Talent von StepStone, The Boston Consulting Group (BCG)und The

Network, für die rund 366.000 Arbeitnehmer in 197 Ländern befragt

wurden. In einer vergleichbaren Studie aus dem Jahr 2014 hatte

Deutschland noch den vierten Platz belegt. Die Attraktivität

Deutschlands zieht sich durch alle Berufsgruppen. Für Fachkräfte in

Europa und Zentralasien liegt Deutschland sogar auf Rang 1.

„Deutschland wird als Arbeitsort für internationale Talente immer

beliebter. Die wirtschaftliche Stärke und die guten

Arbeitsbedingungen sind weltweit bekannt“, sagt Dr. Sebastian

Dettmers, Geschäftsführer bei StepStone.

Im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2014 ist Deutschland für

Arbeitnehmer weltweit attraktiver geworden. Fachkräfte aus Ländern

wie Dänemark, Polen, Rumänien und Spanien würden Deutschland nun dem

früheren Spitzenreiter Großbritannien vorziehen, das vom zweiten auf

den fünften Platz gefallen ist. Vor allem in China hat sich der Blick

auf die beiden größten europäischen Wirtschaftsnationen geändert:

Während Deutschland hier einen Platz gutgemacht hat (Rang 5), ist

Großbritannien von Rang 1 auf Rang 8 gerutscht. „Deutschland

entwickelt sich zu einem echten Magneten für internationale Talente“,

sagt Prof. Dr. Rainer Strack, Senior Partner und Experte für Human

Resources bei BCG. „Nicht nur im Gesamtranking steht Deutschland auf

dem zweiten Platz, sondern auch bei Arbeitnehmern unter 30,

Master-Absolventen und Promovierten sowie Digitalexperten. Um diese

Talente reißt sich die ganze Welt.“

Nach den USA und Deutschland liegt Kanada im Länder-Ranking auf

Platz 3, gefolgt von Australien, das von Rang 7 auf Rang 4 steigt.

Spanien, das hinter Großbritannien (Rang 5) auf dem sechsten Platz

folgt, hat im Vergleich zu 2014 zwei Plätze gutgemacht. Die Schweiz,

die hinter Frankreich (Rang 7) auf Platz 8 steht, ist drei Plätze

abgerutscht. Hinter Italien (Rang 9) schafft es auch Japan (Rang 10)

in die Top Ten der beliebtesten Arbeitsmärkte der Welt.

Städte-Ranking: Berlin auf Rang 3, London bleibt Spitzenreiter

Neben dem Land Deutschland hat auch die Stadt Berlin an

Attraktivität gewonnen – sie klettert im Städte-Ranking von Rang 6

auf Rang 3. „Obwohl die großen deutschen Unternehmen hier gar nicht

angesiedelt sind, machen die blühende Startup-Szene sowie zunehmende

Internationalität Berlin zu einem weltweit beliebten

Arbeitsstandort“, erläutert StepStone-Geschäftsführer Sebastian

Dettmers. London belegt im Städte-Ranking erneut den ersten Platz.

„Zwar verliert Großbritannien im Zuge des Brexits an Beliebtheit,

London bleibt aber als globale Marke nach wie vor sehr attraktiv und

belegt Platz 1 im Ranking“, so Dettmers.

Nach London ist New York der zweitbeliebteste Arbeitsstandort der

Welt und liegt damit vor Aufsteiger Berlin. Weitere Gewinner im

Städte-Ranking sind auf den folgenden Rängen Barcelona (+3 Plätze),

Amsterdam (+11), Dubai (+5) und Los Angeles (+5). Zu den Verlierern

zählen Paris (Rang 8) und Sydney (Rang 9), die jeweils um fünf Plätze

abrutschen. Tokio klettert drei Plätze nach oben und schafft es im

weltweiten Städtevergleich auf Rang 10.

Deutsche Talente wollen Wertschätzung und Work-Life-Balance

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man analysiert, welche Länder

bei den Deutschen als Arbeitsmärkte besonders beliebt sind. „Deutsche

Arbeitnehmer gehen am liebsten in die USA, die Schweiz oder nach

Großbritannien. Generell arbeiten die Deutschen heute lieber im

Ausland als noch vor vier Jahren, sind aber immer noch

zurückhaltender als viele vergleichbare Nationen“, so

BCG-Senior-Partner Rainer Strack. Während hierzulande die generelle

Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, von 44 auf 55 Prozent gestiegen

ist, liegt sie etwa in Großbritannien heute bei über 62 Prozent, in

Frankreich sogar bei über 69 Prozent.

Besonderen Wert legen deutsche Arbeitnehmer bei der Jobsuche auf

Aspekte wie Wertschätzung, eine gute Beziehung zu Kollegen und

Vorgesetzten, interessante Aufgaben und eine faire Work-Life-Balance.

Bezahlung und Jobsicherheit sind hingegen weniger wichtig: „Deutschen

Arbeitnehmern geht es stärker als ihren internationalen Kollegen

darum, etwas zu bewirken und einen spannenden, herausfordernden Job

zu haben“, erläutert StepStone-Geschäftsführer Sebastian Dettmers.

Fachkräftemangel: Mobilität in Zentraleuropa lässt nach

Trotz des hervorragenden Abschneidens im Ranking der beliebtesten

Arbeitsstandorte muss sich Deutschland künftig im Wettbewerb um

qualifizierte Arbeitskräfte noch stärker bewähren. „In einigen

europäischen Ländern, die wirtschaftlich zunehmend an Stärke

gewinnen, hat die Bereitschaft nachgelassen, im Ausland zu arbeiten.

Darunter befinden sich auch Länder, aus denen traditionell viele

Fachkräfte nach Deutschland kommen, etwa Polen, Rumänien, Ungarn und

Kroatien“, erklärt BCG-Senior-Partner Rainer Strack. „Aus diesen

Ländern kommen zum Beispiel viele Pflegefachkräfte oder

IT-Spezialisten nach Deutschland. Wenn sich dieser Trend fortsetzt,

könnten Deutschland künftig dringend benötigte Fachkräfte fehlen.“

Über die Studie

Für die Studie Decoding Global Talent haben StepStone, The Boston

Consulting Group (BCG) und The Network (ein von StepStone

mitbegründeter globaler Zusammenschluss führender Online-Jobbörsen in

130 Ländern) in den ersten vier Monaten des Jahres 2018 insgesamt

rund 366.000 Arbeitnehmer aus 197 Nationen befragt. Schwerpunkte der

Online-Befragung waren die Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, die

bevorzugten Arbeitsmärkte und standorte sowie die Präferenzen im Job.

Zusätzlich haben die Studienautoren qualitative Interviews mit 33

Arbeitnehmern geführt, die in den Kategorien Alter, Herkunft, Beruf

und Ausbildungsgrad einen Querschnitt durch die weltweite

Arbeiterschaft bilden.

